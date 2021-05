Walter Torchio: «57 más que ayer: Si no tomamos conciencia habrá más muertes”

Son 249 los casos activos, 1.436 los recuperados, por nexo clínico epidemiológico 69 positivos y 344 recuperados. Los hisopados negativos son 2.810 y los fallecidos 51.

Los números son elocuentes. Por eso, ante la complejidad cada día más dura por la pandemia, el Intendente Municipal, Walter Torchio, volvió a estar presente dando el comunicado en vivo por redes sociales y, con el fin de seguir machacando con los cuidados volverá a estar mañana y cada jornada de ser necesaria porque “no soy médico y dentro de lo que puedo hacer es brindar estos informes porque quiero y es mi responsabilidad cuidar a la gente”.

“Mi rol no es congraciarme con nadie y prefiero que se enojen conmigo, pero me hago cargo de mi responsabilidad”, agregó Torchio.

Atento a ello, “vamos a ser inflexibles aplicando las multas que fija provincia con las personas que circulen fuera de hora”, dijo con dolor y preocupación por la no toma de conciencia de la población a días de la pérdida de un vecino treintañero; y ahora otra persona de edad similar que también está con complicaciones. “Esto antes no pasaba. Por eso, además de cuidar la salud de los mayores de sus familias, hoy los jóvenes se tienen que cuidar por su propia salud, además de proteger a la de sus padres, abuelos”.

Asimismo, el Jefe Comunal remarcó que el sistema de salud es limitado; “lo digo desde hace más de un año y no lo entendemos, es posible agregar alguna cama, pero no podemos pensar en sumar de manera indefinida el material humano, que es tanto o más importante que la cama o el respirador”.

Por otro lado, sobre las vacunas el mandatario dijo que, “se sigue vacunando y estos días están llegando más dosis y se comenzará a vacunar a mayores de 40 con enfermedad de base” comunicó el Ejecutivo recalcando que, si bien es voluntaria, invitó a la población a seguir inscribiéndose y, también solicitó “que la persona que sienta algún síntoma, debe aislarse, avisar a sus contactos de las últimas 48 horas, y consultar al medido”.

Asimismo, en relación a los horarios, “yo no quería llegar a esa medida, pero todos somos responsables de estar donde nos encontramos, pero, necesito que cada vecino asuma la responsabilidad que requiere el contexto porque se puede morir más gente y, la culpa no será ni del personal ni del hospital, será de todos porque en los últimos días no llevamos adelante las medidas de prevención y de un día a otro sumamos más de 50 casos”.