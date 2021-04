La franquicia creada por George Lucas cuenta con su propia celebración anual

43 años. Ese es el tiempo que ha pasado desde el estreno de la primera película de la saga de Star Wars o La guerra de las galaxias, como también se la conoce en el mundo hispano. Más de cuatro décadas en las que el universo cinematográfico creado por George Lucas no ha dejado de crecer. Su importancia es tal dentro de la cultura popular que incluso cuenta con un día conmemorativo: el 4 de mayo.

Las Naciones Unidas cuentan con un calendario en el que dedican determinados días, incluso semanas, años o décadas, a acontecimientos específicos con el objetivo de promover, a través de la concienciación y acción ciudadana, las directrices que se persiguen desde la organización. Entre estas jornadas conmemorativas, se encuentran el Día Internacional de la Mujer, celebrado en todos los ámbitos posibles, el Día Internacional de la Tierra, el Día Mundial de la Libertad de Prensa, el Día Mundial de las Abejas, el Día Mundial de la Voz o el Día Mundial de los Océanos, entre otros. Cabe destacar que estas conmemoraciones pueden estar fijadas por alguno de los organismos que componen las Naciones Unidas, tales como UNICEF o la UNESCO, y que se trata de un calendario flexible, es decir, se actualiza de manera frecuente, pues cada año se suelen sumar nuevas jornadas.

De manera paralela a este calendario oficial, diferentes organizaciones, instituciones y colectivos fijan en determinadas fechas la celebración de algún evento de gran trascendencia a nivel social. Este es el caso del Día Mundial de Star Wars que, como ya hemos avanzado, se celebrará el próximo 4 de mayo. El motivo por el cual se escogió el 4 de mayo sobre cualquier otro día del año es de lo más curioso. y se remonta a 40 años atrás.

En 1977, George Lucas estrenaba la primera entrega de Star Wars, Star Wars: Episodio IV – Una nueva esperanza. La acogida por parte de la crítica fue muy positiva, pero no tanto como la que recibió por parte del público, que se volcó con la película a nivel mundial. Las referencias a la cinta de Lucas se sucedían en todos los países a diario, y los actores que encarnaron a los personajes principales se convirtieron en auténticas estrellas. El éxito fue tan arrollador que la secuela fue rápidamente confirmada.

En este escenario de auténtico fervor por la historia intergaláctica de lucha entre el Imperio y la República se celebraron, en 1979, las elecciones en Reino Unido. Fueron unas elecciones históricas, ya que por primera vez en la historia del país una mujer pasó a ostentar el cargo de Primer Ministro. Margaret Thatcher marcó así un punto de inflexión en la historia reciente del país británico (que más tarde ampliaría al convertirse en la persona que más tiempo ostentó dicho cargo en el siglo XX) y la prensa se hizo eco de ello.

De esta forma, el diario London Evening News publicó una noticia que tituló como “May the 4th Be With You, Maggie. Congratulations”, una frase que en el inglés original daría lugar al juego de palabras “May the force be with you”, es decir, “Que la fuerce te acompañe”. La referencia a “la fuerza”, propia de la primera película de la franquicia, supuso todo un evento para los fans de la película y fueron estos los que determinaron que a partir de entonces todos los 4 de mayo se celebrase el Día Mundial de Star Wars.

En esta jornada, es habitual que se lleven a cabo diferentes actos promocionales y conmemorativos. Así, suele haber desfiles, reuniones y a menudo los canales de televisión temáticos y las salas de cine organizan maratones de las 10 películas que conforman actualmente la saga (Star Wars: Episodio IV – Una nueva esperanza; Star Wars: Episodio V – El imperio contraataca; Star Wars: Episodio VI – El retorno del Jedi; Star Wars: Episodio I – La amenaza fantasma; Star Wars: Episodio II – El ataque de los clones; Star Wars: Episodio III – La venganza de los Sith; Star Wars: Episodio VII— El despertar de la fuerza; Star Wars: Episodio VIII – Los últimos Jedi; Star Wars: Episodio IX – El ascenso de Skywalker; Rogue One: Una historia de Star Wars; Han Solo: Una historia de Star Wars).

El pasado 2020 todas estas celebraciones se llevaron a cabo de manera virtual, para este 2021 se espera que algunas puedan llevarse a cabo de manera presencial, aunque la modalidad online seguirá siendo la mayoritaria.