Walter Torchio : “Doy este comunicado porque estoy preocupado por cómo está la región”

Son 31 los casos activos, 1.235 los recuperados, por nexo clínico epidemiológico 9 positivos y 296 recuperados. Los hisopados negativos 2.307 y los fallecidos 45.

Luego de dar a conocer los datos de la jornada, el Jefe Comunal, Walter Torchio, aseguró que “nuestros números son alentadores, pero preocupan los de los partidos vecinos y de la región”; vale recordar que la situación es dinámica. Por eso, “doy este comunicado porque estoy preocupado por cómo está la región”, expuso y sumó el agradecimiento a la comunidad.

“Les agradezco porque en Casares estamos bien, pero hay que cuidarse y, no quiero atemorizarlos, pero sí que sean responsables porque hoy podemos hacer muchas cosas que en otros municipios no”, teniendo en cuenta que el fin de semana se nota el relajo de la gente en los lugares públicos.

En tal sentido, pidió ser solidarios para cuidar la salud y el trabajo de los vecinos porque “estamos viviendo la segunda ola con sistemas de terapia intensiva colapsadas en muchos municipios”, continuó narrando Torchio.

Asimismo, “tienen que saber que las camas son limitadas, nuestra terapia es limitada y por eso no hay que dejarse convencer por los que dicen que no pasa nada, que todo tiene que estar abierto porque esos mismos son los que cuando no haya camas se van a quejar.

Hoy hay una segunda ola que golpea muy fuerte a la Argentina, a la provincia y a la región; seamos cuidadosos, responsables y solidarios. Hay que ver lo que está pasando en municipios cercanos, no nos relajemos, porque si lo hacemos puede ser una ola o un tsunami y llevarse muchas vidas, y esto depende de nosotros los vecinos de Carlos Casares para que no suceda”.