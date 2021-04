María Elena Defunchio: La visita de Verónica Magario no tiene precedente en Nueve de Julio

Durante la corrida que la vicegorbernadora de la Provincia de Buenos Aires, Verónica Magario, hizo a Nueve de Julio, siempre estuvo acompañada de la senadora María Elena Defunchio.

La legisladora destacó la importancia de esa visita a CN, mientras se recorría la posta de ‘Vacunate’ en el predio de la Sociedad Rural.



La jornada de la titular del senado bonaerense fue intensa, ya que luego del encuentro con el Intendente Mariano Barroso recorrió una empresa local, luego, dialogó con los integrantes de la Cámara de Comercio, y visitó el Hospital Julio de Vedia-

En su visita, Magario destacó que la prioridad es fortalecer el trabajo en conjunto y la industria local. Al consultarle sobre la situación sanitaria, la vicegobernadora, señaló que: “La realidad del interior es distinta, y debemos implementarlo de forma distinta.

No queremos cierres, la verdad es eso. No queremos que nuestros comercios cierren, no queremos que nuestras industrias cierren, que nuestras PyMEs cierren. Pero si queremos cuidar a nuestra gente”.

Uno de los puntos de la recorrida fue la visita a la obra en construcción del Centro Universitario, fundamental para generar carreras de grado acorde a las necesidades de las PyMEs e industrias locales.

Más tarde, en la Cámara de Comercio e Industria se interiorizó sobre la realidad del sector, quienes expresaron la

clara necesidad de organización y planificación de un parque industrial para 9 de Julio,

que ayude al crecimiento de la región.

Luego, se acercaron hasta la posta de vacunación que funciona en la Sociedad Rural para presenciar la jornada con alrededor de 500 turnos asignados. Por último, llevaron adelante una reunión con los directores del Hospital Julio de Vedia, donde le comentaron sobre el trabajo que vienen llevando adelante para atender la emergencia

sanitaria y garantizar una buena atención.

La senadora provincial de 9 de Julio, Male Defunchio, expresó que “la visita de la vicegobernadora no tiene precedentes en nuestra ciudad. Estamos muy orgullosos de que dirigentes políticos de esta índole, se acerquen al territorio a conocer las inquietudes de nuestros empresarios y nuestras PyMEs, y trabajar en la construcción de políticas públicas que permitan poner a la Provincia en marcha.”