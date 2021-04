Nueve de Julio va a tener una explosión de casos de Covid-19

Lo señaló el Comité de Crisis en Salud distrital añadiendo que ‘el sistema de salud no podrá dar respuesta’ siendo el plan B la prevención de cada persona con su propio cuidado

“Salvo que cambiemos nuestra conducta social, Nueve de Julio no será la excepción y volverá a tener una explosión de casos, con el agravante que este año el sistema de salud ya no puede resistir”, advirtieron los profesionales médicos.

Este fue el mensaje central del Comité de Crisis en Salud, al analizar el cuatro epidemiológico del distrito resaltando que “Aunque hoy la situación sea relativamente calma, vemos un futuro complicado”, abordar la situación del distrito, en el contexto de la pandemia de Coronavirus y un recrudecimiento de casos a nivel global y nacional, que nos enfrenta a una segunda ola..

En primera instancia, la Secretaria de Salud de la Municipalidad de Nueve de Julio, Lucía Pirotta, señaló que la situación del distrito es estable; aunque con numerosos hisopados en espera, un total de 61 en las últimas horas, 32 de ellos en el Hospital, a lo que deben sumarse también aquellos que se realizan en laboratorios privados.

“Tenemos una importante cantidad de casos en estudio, los que nos obligan a activar protocolos y aplicar aislamientos, en un contexto epidemiológico complejo en la región y el país”, señaló la funcionaria.

LOCALIDADES

En relación a la situación de las localidades, indicó que en Dudignac se registran actualmente 3 casos positivos y 10 personas aisladas; en Facundo Quiroga 15 casos positivos y 137 personas aisladas, y en La Niña 5 casos sospechosos, 10 personas aisladas y 1 sospechoso.

En relación a la situación de Quiroga, la Dra. Pirotta detalló que se registró un brote muy importante que tuvo su eje en las reuniones sociales, tal como sucede en otras comunidades a nivel nacional y mundial; por lo que consideró “imprescindible” respetar las normativas recientemente dispuestas por la Provincia en relación a que las reuniones sociales no sean compartidas por más de 10 personas.

“Los contagios no se dan en las Escuelas o en aquellos ámbitos públicos donde se activan y aplican protocolos”, enfatizó.

IMPORTANTE LLAMADO A LA CONCIENTIZACIÓN

Por su parte, el Dr. Raúl Zapata, en representación de la Clínica privada, señaló que hay una estabilidad de casos, aunque advirtió que seguramente en un corto plazo llegará a nuestro distrito la segunda ola de contagios.

“Tenemos la ventaja de observar lo que está pasando en el AMBA y en otros distritos de la zona y de saber que como pasó anteriormente, esto deriva en un efecto dominó”, manifestó; recalcando que ante ello “es fundamental que colaboremos entre todos”.

“Salvo que cambiemos nuestra conducta social, Nueve de Julio no será la excepción y volverá a tener una explosión de casos, con el agravante que este año el sistema de salud ya no puede resistir”, advirtió especialmente el médico pediatra, coincidiendo con la Dra. Pirotta en que “los focos no se registran en ámbitos en los que se cuenta con protocolos, sino en las reuniones sociales”.

“Debemos cuidarnos y evitar estas reuniones para no tener un invierno complicado y con dificultades para el acceso a la salud en la ciudad”, agregó para concluir con una frase contundente que debe llamar a la conciencia de toda la ciudadanía: “aunque hoy la situación sea relativamente calma, vemos un futuro complicado”.

