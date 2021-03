Bianco y Gollan presentaron la situación epidemiológica y el estado del sistema de fases en la provincia

Compartir

El jefe de Gabinete, Carlos Bianco, y el ministro de Salud, Daniel Gollan, brindaron detalles sobre la situación epidemiológica y sanitaria en la provincia de Buenos Aires y el esquema de fases de aislamiento y distanciamiento social, preventivo y obligatorio en los 135 distritos bonaerenses.

En la conferencia de prensa realizada en el Salón Dorado de la Gobernación bonaerense, el ministro Gollan indicó que en la última semana se registró un nuevo aumento en la cantidad de casos, que se ubicaron en un promedio diario de 2.763 (frente a los 2.594 de la semana previa). Gollan explicó que en las últimas dos semanas se produjo un incremento sostenido en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y señaló la preocupación por que el aumento se traslade en las próximas semanas al interior de la provincia. Si bien por ahora el nivel de ocupación de camas de cuidados intensivos se mantiene estable, “es necesario recordar que el aumento de casos repercute hasta dos y tres semanas después en el sistema sanitario”, afirmó el ministro.

En referencia al avance del plan Buenos Aires Vacunate, Gollan destacó que se ha superado el millón de dosis aplicadas, de las cuales 830.704 corresponden al componente uno y 188.862 al componente dos. “Esta campaña está siendo muy ordenada y ejecutada de una manera excelente, no solo en cuanto a calidad, sino en cuanto a calidez”, afirmó el ministro.

Por otro lado, Gollan advirtió sobre las nuevas cepas que aparecen en países de la región, como el caso de la conocida como “Manaos”. El ministro señaló que “trabajamos fuertemente para ver cómo se restringe al máximo la posibilidad de que esa cepa ingrese al territorio bonaerense”. “Si no cuidamos mucho todo lo que logramos y aparece una variante mucho más contagiosa, lo podemos llegar a perder. Trabajemos para que eso no suceda, mantengamos los cuidados, no nos podemos relajar”, concluyó Gollan.

Bianco, por su parte, presentó la situación del esquema de fases en la provincia: 109 municipios se encuentran en fase 4 y 26 en fase 5. El Jefe de Gabinete se refirió, asimismo, a la reunión que mantuvo ayer con el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia, en la que se trató la posibilidad de habilitar, a partir del 1° de abril, el fútbol federado de las ligas regionales bonaerenses, siguiendo estrictos cuidados y sin público. Finalmente, Bianco señaló que se está trabajando en conjunto con la ministra de Gobierno, Teresa García, para brindar colaboración en la implementación de protocolos para el desarrollo de las elecciones internas de la Unión Cívica Radical que se celebrarán el próximo domingo.