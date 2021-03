OMS: “no hay razón para no utilizarla” a la vacuna AstraZeneca

Luego de que ayer se conociera que varios países pausaron el uso de la vacuna de AstraZeneca por vincularla con la aparición de casos de trombosis, la Organización Mundial de la Salud (OMS) instó a reanudar la vacunación con esa inmunización y declaró que “no hay razón para no utilizarla”.

“Sí, deberíamos continuar utilizando la vacuna” de AstraZeneca, “no hay razón para no utilizarla”, declaró Margaret Harris, una vocera del organismo sanitario de la ONU en una conferencia de prensa desde Ginebra.

“Actualmente no hay indicios de que la vacunación haya causado estas afecciones, que no se enumeran como efectos secundarios con esta vacuna”, habían señalado ayer desde la Agencia Europea de Medicamento (EMA) en un comunicado. Además, “el número de cuadros tromboembólicos en vacunados no es mayor que el observado en la población general”.

El Reino Unido también se pronunció, diciendo que el antídoto es “seguro y efectivo”. “Cuando se le pide a la gente que se presente y lo reciba, debe hacerlo en confianza”, dijo el portavoz del primer ministro británico, Boris Johnson.

La Agencia Europea de Medicamentos (EMA) recomendó ayer a los países de la Unión Europea (UE) a avanzar con la aplicación de la vacuna de AstraZeneca, porque “los beneficios continúan superando los riesgos”.

Según la EMA, sólo se señalaron hasta el martes último 22 casos de trombosis entre los tres millones de personas vacunadas en el bloque, así como en Noruega e Islandia, que participan en la estrategia común de vacunas.