Con Maxi Abad se está construyendo un nuevo radicalismo

Compartir

El neurocirujano Facundo Manes estuvo en Junín en la mañana de este viernes encabezando una conferencia de prensa y encuentro con militantes radicales junto a Maxi Abad y Erica Revilla, candidatos a presidente y vicepresidente del comité radical de la provincia de Buenos Aires- junto a su hermano Gastón, en el marco de la campaña por las elecciones internas radicales que se realizarán el domingo 21 de marzo.

Manes destacó que “estoy muy agradecido a mi hermano. Es una gran contribución a la dirigencia argentina que aparezca alguien honesto, trabajador con una visión global, comprometido con el desarrollo argentino. Estoy muy feliz apoyando a mi hermano Gastón, pero también estoy muy feliz apoyando a Maxi Abad que va a ser el futuro presidente de la Unión Cívica Radical de la provincia de Buenos Aires”.

Junto a Abad, Revilla y Manes participaron de la actividad en Junín, que incluyó una caminata por la zona céntrica, tomando contacto con los juninenses, los intendentes de Chacabuco Victor Aiola; de Lincoln, Salvador Serenal y de Ameghino, Calixto Tellechea, además de legisladores como el senador provincial Agustín Maspoli, entre otros dirigentes radicales de ciudades de la cuarta sección electoral.

El destacado médico sostuvo que “Maxi (Maximiliano Abad) hace un trabajo imprescindible para la construcción de una Argentina que desesperadamente necesita encarar la modernidad, no seguir en una involución”.

“Maxi hace un trabajo clave para la construcción de una arquitectura que permita que la Argentina tenga un proyecto y una visión de país a partir del radicalismo pero incorporando a todos los sectores”, dijo el neurocirujano quien además tuvo palabras de elogios hacia la intendenta de General Arenales Erica Revilla y candidata a vicepresidenta del comité radical provincial.

“Estoy acá por mis hijos y por mí. Yo viví varios años en el exterior y estaba bien, trabajaba en hospitales, tenía auto, me pagaban bien, investigaba, ejercía la medicina, pero cada vez que me levantaba en Estados Unidos o en Inglaterra, sentía que no estaba en mi lugar”, expresó en su mensaje ante una nutrida cantidad de militantes radicales que lo acompañaron en la actividad desarrollada en una confitería céntrica juninense.

“Yo volví y me voy a quedar acá y me niego a que la Argentina siga en este proceso involutivo que lleva décadas” dijo Manes agregando que el país “no está en vías de desarrollo, está en vías de subdesarrollo. Somos uno de los únicos países del mundo que está involucionando sin guerra. Siria involucionó pero tiene una guerra”, señaló.

Recordó que Argentina en 1898 “era uno de los países con mayores ingresos per cápita. Teníamos una de las redes de ferrocarriles más avanzada del mundo, teníamos el primer subterráneo de Latinoamérica , pero hace décadas que venimos involucionando. Tenemos el mismo ingreso per cápita que en 1974, casi medio siglo perdido. Somos el país que en los últimos cuarenta años tuvo más recesión en el mundo, más que Chad, Burundí, Jamaica y Haití”.

“En 1975 -mencionó- había cinco por ciento de pobres y hoy tenemos 40% de pobres. En 1970 la economía argentina era más grande que la economía brasilera, hoy la economía de San Pablo y sus alrededores es más grande que la Argentina. Entre todos tenemos que cambiar esta involución crónica de nuestro país y eso requiere que todos nos comprometamos y que nos sintamos parte de un sueño mayor: necesitamos tener un sueño colectivo como fue el de Raúl Alfonsín con la democracia en 1983”, señaló.

Añadió que “ese sueño colectivo ya no es la democracia, debemos cuidarla, a pesar de que hay algunos lugares feudales todavía en la Argentina, con algunos “sultanismos” inadmisibles en el siglo XXI pero tenemos democracia, estamos todos atentos y la cuidamos. Hoy el paradigma es invertir en lo más importante que tiene un país: el cerebro de sus ciudadanos, invertir en una nutrición adecuada, en dar afecto y estímulo a los chicos y sacarlos de la pobreza”.

“Yo vengo denunciando con muchos otros de la malnutrición desde hace varios gobiernos. La malnutrición no es solamente mala alimentación sino también déficits de vitaminas, de ácido fólico, que ya pasaba hace largos años. En cuatro de cada diez chicos la pobreza impacta en el aprendizaje. Mandela decía que el arma más importante para sacar a la gente de la pobreza es la educación”, manifestó Manes en Junín.

Además consideró que “necesitamos un shock educativo, científico y tecnológico y vincular todo ese conocimiento que da el cerebro humano, más la educación, la ciencia y la tecnología, con el sector productivo. Ese paradigma que llamamos conocimiento es lo que hubiera hecho Alfonsín hoy” indicó Manes.