Administración del tiempo: Estrategias para cumplir lo que te propusiste

Compartir

Comienza el día, tomas el desayuno, un rico matecito o café, escuchas tu radio favorita y haces la lista mental de tareas o anotas en la agenda lo que querés hacer. Pero a medida que pasa el día te das cuenta que no hiciste nada, solo transcurrió y quedo pendiente todo lo que te habías pensado, sintiendo una enorme frustración.

Da vueltas en tu mente ese trabajo pendiente que nunca terminas, sabés que tenés que hacerte ese control médico y no pedís nunca el turno, el libro que compraste esta ahí y solo leíste dos páginas, la pared quedó a medio pintar, un examen final aguarda ser rendido, pero siempre cambias la fecha.

Esto que nos pasa a muchos se denomina procrastinar, es decir se posponen las tareas. Según la Real Academia Española proviene del latín procrastinare, donde “pro” significa adelante y “crastinus” hace referencia al futuro y se refiere a la acción de retrasar las actividades que deben atenderse, realizando otras actividades que te resultan más divertidas pero que son irrelevantes.

¿Por qué evadís las cosas que tenés que hacer?, generalmente las causas son:

 La tarea es muy compleja y da miedo.

 Temor a enfrentar lo nuevo, o a cierta persona, o un problema.

 Buscas la perfección en todo, entonces sentís que aún tenés que revisarlo.

Ese tener que hacer es el que nos hace mal y además al no afrontarlo, se siente frustración por no llegar al resultado, angustia y decepción. Dejar lo importante por lo urgente, es lo que vas haciendo sin darte cuenta.

“Lo que es importante, rara vez es urgente, y lo que es urgente, rara vez es importante”

Dwight Eisenhower (presidente número 34 de los Estados Unidos)

Qué estrategias podés aplicar?

 Aprender a gestionar el tiempo, poner orden a las tareas en función a la importancia, es de mucha ayuda planificar, fijarse prioridades, para tratar de evitar imprevistos que roban el tiempo. Incorporar herramientas como la agenda en papel, donde puedas diagramar el mes, la semana y el día.

Saber lo que te propusiste te organiza, te hace más productivo. Actualmente existen muchas aplicaciones de agenda y lista de tareas, como el calendario de Google para el celular, ya sea un pizarrón de corcho en la casa, papeles ayuda memoria. Debes hallar la forma más adecuada, la que más te sirve, ir probando hasta encontrarla.

 Analizar la conversación interna, lo que vos te decís mentalmente, cambiar el “tengo que” por el “quierohacerlo”.

 Aprender a decir NO, y no sentirte culpable, elegir decir NO. A veces nos cargamos de

responsabilidades, que son de otras personas, atender interrupciones.

 Intentar delegar actividades.

 También si cierta tarea nos da angustia porque es nueva, desconocida, podés estudiar sobre ese tema, capacitarse, consultar a otras personas sobre su experiencia en el asunto, te dará la tranquilidad de que estas actualizado y asesorado de la mejor forma.

 Iniciar el día con la tarea más compleja, la que menos nos gusta, libera la mente y sentirás una sensación de que ya te sacaste de encima lo más pesado, trabajaras más relajadamente.

Las horas de la mañana generalmente son las mejores, porque estas descansado y pensas de forma renovada.

 Fraccionar un trabajo complejo, en pequeños pasos y poniendo una meta cada día, lograrás concluir con seguridad tu proyecto.

 No olvides realizar deporte, descansar adecuadamente, vivir en el presente, priorizando, evitar pasar de una cosa a otra, esto hace que pierdas el enfoque y la concentración. La multitarea produce mucho desgaste y cansancio. La mente se asemeja a ese celular que tiene muchas aplicaciones abiertas y se vuelve lenta.

 Consultar a un profesional si sentís que la situación te desborda.

Buscar la forma de dejar de procrastinar, de esperar, de posponer, de atrasar sin sentido; hará a que seas cada vez más eficiente, productivo y feliz por la tarea cumplida.