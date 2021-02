Murió un ex-presidente de Huracán y en ‘necrológicas’ participaron su esposa y su amante

Compartir

Alberto Gaspar Spota fue un abogado e ingeniero que entre otros méritos recibió un Premio Conex- En leyes fue autor de libros en Derecho Civil y docente universitario.

Su hermano Alberto, se destacó como constitucionalista y fue el primer presidente del Colegio Público de Abogados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El estudio jurídico Spota de la Capital Federal se caracterizó por la jerarquía profesional y alto prestigio.

Este jueves, uno de sus integrantes Alberto Gaspar Mario Spota, también abogado, quien estuvo al frente del Club Huracán, entre 1986-87, falleció y su muerte fue noticia.

Nadie recordó el origen de su familia, tampoco del Estudio jurídico que llevaba con su hermano Guillermo. Que su esposa y una amante lo recordaron en ‘Necrológicas’ o Avisos Fúnebres’.

En la despedida del doctor Spota, aparecieron dos avisos fúnebres que llamaron la atención. El primero, el de su esposa Marta, que lo despidió con mucho dolor y amor eterno, y el de Raquel, que saluda a su “osito” y le dice que lo espera “en el sueño de siempre”, antes de agradecerle los 30 años de amor juntos.

El mensaje de Marta Repetto, la cónyuge:

SPOTA, Alberto G. Mario, q.e.p.d., falleció 24-2-2021. Tu esposa Marta Repetto, tus hijas María Eugenia y Alejandra Spota, tus hijos del corazón Juan y María Repetto, tus nietos Valentín, Bautista, Carmela, Josefina, Juan Pedro y Joaquín y tus yernos Javier Calandrelli y Martín Ricciardi te despedimos con un profundo dolor y amor eterno. Fuiste el mejor esposo, padre y abuelo. Siempre generoso e incondicional, te amamos. Lo despediremos en el Club Atlético Huracan, Av. Amancio Alcorta 2570 el 25-2-2021 de 9 a 11hs.

El otro mensaje, y separado por apenas un centímetro, Raquel Contreras:

SPOTA, Alberto Gaspar Mario, q.e.p.d. Te espero en el sueño de siempre, no llegues tarde. Hasta pronto mi osito querido, ejemplo de trabajo y perseverancia. Fui aprendiz de tu gran sabiduría y todo lo que sé de leyes me lo enseñaste vos. Gracias por tantos sueños que me cumpliste. De los 30 años de amor, los últimos 15 sólo fueron de dicha, de largas charlas, de debatir comentarios políticos de Fernández Díaz, de escuchar tangos, música clásica, de tu querido Globito. Agradezco a Dios que las últimas tardes y noches de los últimos años nos tomamos de la mano con mucha fuerza. Sé que en muchos momentos, tu trabajo fue tu refugio. Abrazo fuerte a tu hija Alejandra, a tu nieta querida Carmela y a tu hermano Dr. Guillermo Spota y familia. Te abrazo fuerte. Raquel Contreras.