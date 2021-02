‘Sigo indignada ante la lentitud de la Fiscalía’

Compartir

“Que sigo indignada .. enojada .. ya no se la definición. Desde el 4 de enero que pude hacer las dos denuncias por violencia de género en contra de #JulioGonzalez si no presento yo pruebas.. fotos . estudios , audios , videos , la fiscalía que es quien me tiene que defender .. no hace nada “.

Así lo señala la competidora de atletismo que tuvo premios representando a la Municipalidad de Nueve de Julio, al referirse en su cuenta de Facebook a lo que vive tras haber denunciado violencia de género agravada por la lesión que tuvo de un disparo de arma de fuego en una pierna.

“Tuve que exponerme al máximo para que algo salga a la luz, hice de policía .. les presento en bandeja las pruebas y nada … Me siento acorralada, sin aire, sin ganas .. y juzgada”.

Carina Almud que llevó su caso de violencia de genero a los medios nacionales, tras contarlos en CN, para protegerse para evitar que ‘si algo me pasa, ya saben a donde dirigirse’, refiere que ‘#JulioGonzalez nunca estuvo detenido por ninguna de las dos causas penales (no denuncias ) que tramitan ante la en la UFI No 5 de Mercedes.

Además, no puedo lograr el cambio de caratula de una de ellas, ‘ya que en la madrugada del 24-12-20 me dio una paliza más. Una de tantas, pero está fue tremenda , las lesiones están en la causa y el día 4-2-21 me pego un tiro (tengo la bala en la rodilla izquierda)`, resalta.

La nuevejuliense añade que ‘Soy deportista no drogadicta’ ! Que mientras me armo de coraje, mi hijo me dice… Querés aparecer en un zanjón ? (No hijo !! Quiero justicia ) llorando en la cama el miércoles a la noche … ‘

Y mientras la Fiscalía 5 no reacciona, tuve que ampliar las denuncias para protección, hasta con miedo de no llegar ! hacia todas esas (personas) que se creen que pueden hablar o molestar gratuitamente .. (esencialmente) hacia quién se hace llamar #MaiIriarte quién no deja de molestarme a mi celular y escribir en páginas sobre mi y mis hijos ! Voy por todos .. ya nada me conmueve.

En este contexto la convecina que no observa la misma celeridad que se han visto en otras causas de violencia de género, ‘Yo ya no me callo más nada ! Y si me pasa algo.. sabrán que hacer (todas decimos lo mismo) mis hijos no quieren que aparezca en un zanjón ! Pero no me voy a callar más nada, resalta a manera de clemencia.

A esto, Carina Almud, cuenta que ‘No tengo suerte estos días .. porque el 14 de enero me atropello el camión de reparto de #MarquezHogar que lo conducía #DanielTorres .. tremendo accidente ! Hasta el día de hoy sigo con lesiones. Ni el dueño .. ni el encargado de la empresa ni quién me atropello fueron capaces de preguntar al hospital o a mi familia como estaba….

Luego, volviendo a sus denuncias de violencia de género reflexiona y enfatiza…’ Si a la chica que tenía denuncias contra el asesino de Úrsula – recién le pidieron prisión de 4 años desde el momento 0 y ahora ante un femicidio, solo por las denuncias de violencia de género! Que tengo que hacer yo que aporté pruebas y mis lesiones están constatadas a punto que sigo con la bala alojada al lado de la rodilla … y quien debe cuidar de las personas en peligro…Nada!

#ayudapofavor#quiero #justicia #noquierserunamas, concluye la víctima de violencia de género.