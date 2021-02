Infracción descarada: Cuál es el Derecho que se privilegia?

Compartir

Sr. Director

Cadena Nueve

Me dirijo a ese medio y por su intermedio a quien corresponda a los fines que se tomen las medidas pertinentes de lo que que viví este mañana de miércoles 17 de febrero.

No es la primera vez que los vecinos de la cuadra sufrimos la desconsideración de los transportistas que llegan a un deposito situado en Avda. Mitre y Gutiérrez.

Hoy a las 9 hs veo estacionado frente a mi casa y la mitad del frente de la propiedad vecina, ocupando mi garage y el lindante, un camión de gran porte.

Pensé que era transitorio. A las 10,15 hs me dispongo a concurrir a un consultorio médico y sorpresa aún estaba ahí.

Llamé a Tránsito Municipal y me dicen que van a tratar de enviar a alguien porque tenían poca disponibilidad. Pasado un tiempo prudencial reitero el llamado y directamente me comunican que no tienen personal disponible.

Ante ello, recurro al 911, como ya lo he hecho algún sábado ya el municipio no trabaja.

Pasado algunos minutos se apersona un movil policial con dos efectivos, verifican el hecho pero dicen que tienen que notificar a la Dirección de Transito, cosa que realizan previo a dificultades para contactarse …..y se marchan del lugar.

Tras ello, y mientras los minutos corrían, llega un movil de la Dirección de Tránsito con un dependiente. Para esto, era el mediodía, lo que significa que perdí el turno médico entre otras gestiones que debía realizar.

En tanto, el funcionario de tránsito, pide la documentación de práctica al chofer del camión, que misteriosamente estaba dentro del mismo y no acusó recibo ni cuando se tocaron las puertas y llamaba dos horas antes.

Seguidamente, se le hace un Acta de Infracción y en ese momento viene personal de la Distribuidora muy risueño y divertido con la situación y se le entrega unos papales al chofer, quien pone en marcha el camión y lo sigue estacionando en un algún lugar cercano, también prohibido por la Ordenanza Municipal. A esto era las 12, 20 hs.

Cuanta movilización para una infracción de Tránsito y los vecinos perjudicados. Considero que es increíble e inadmisible todo el proceder oficial ante el reclamo de un vecino. Deberá revisarse y corregirse en consecuencia.

La excusa de hoy: Estacionamiento medido !!!.

No llego a entender cual es el derecho que se hace cumplir? … Los vecinos fuimos perjudicados y adonde reclamamos por esa torpeza oficial?

Espero respuesta pública.

Cordialmente.

Jorge Omar León

DNI 10.257.105

Gutiérrez 841- Nueve de Julio