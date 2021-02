Gesto de solidaridad en el Sindicato de Luz y Fuerza nuevejuliense

Compartir

El Sindicato de Luz y Fuerza de 9 de Julio llevará adelante este miércoles 17 desde las 7 de la mañana una campaña de donación de sangre y plasma, coordinada por el Servicio de Hemoterapia del Hospital Zonal de Agudos “Julio de Vedia”.

La convocatoria es en la sede gremial de Salta 1468 y los interesados en sumarse deberán solicitar turnos al 02345-656192.

La particularidad de esta campaña está dada en que los recuperados de Covid desde un mes a la fecha, podrán donar plasma.

Este gesto de solidaridad que ayuda a salvar la vida de pacientes o a recuperar sus salud, es un acto sencillo, rápido, prácticamente indoloro y seguro.

Además, es un acto saludable para quien da sangre y es importante romper con el mito que hacerlo engorda, o adelgaza, o debilita. Nada de ello ocurre.

Se utiliza material estéril y descartable.

Desde hace años se hace mención, a los fines de una preparación previa que quien vaya a donar tenga presente:

AYUNO: No es necesario. Se recomienda ingerir previamente abundante bebida como mate, te, café, jugo azucarado o gaseosa.

ROPA: Es conveniente ir con ropa cómoda y fácil de arremangar.

DOCUMENTACIÓN: Deberá concurrir con su Documento Nacional de Identidad.

Cualquier persona, hombre o mujer, que cumpla con las siguientes condiciones:

Tener entre 18 y 65 años de edad.

Pesar más de 50 Kg.

Sentirse bien de salud.

No padecer enfermedades que sean transmitidas por sangre (Hepatitis, Chagas, etc).

No haber tenido relaciones sexuales con parejas ocasionales.

No consumir drogas endovenosas.

No haberse realizado recientemente (un año) tatuajes, perforaciones o escarificaciones cutáneas.

El gesto d solidaridad ayuda a reponer el líquido en el Banco de Sangre distrital que se encuentra en el Hospital Julio de Vedia de Nueve de Julio.