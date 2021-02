La justicia de Junín dictó la conversión en detención de la aprehensión de Matías Martinez

Compartir

En el marco de la IPP 04-00-001151-21, caratulada: “Martinez, Matías Ezequiel – Homicidio de una mujer cometido por un hombre mediando violencia de género (femicidio) – Art 80, inc 11 CP – Bahillo, Ursula (Victima) – Rojas”, en el día de la fecha se efectivizó la apertura de los teléfonos celulares secuestrados en el lugar del hecho, pertenecientes al imputado y la víctima, tarea a cargo de la Oficina TGI (Tecnología y Gestión para la Investigación) dependiente de la Fiscalía General departamental, para la extracción de la información.

Con fecha 10 del corriente, la titular del Juzgado de Garantías n° 3, doctora María Laura Durante, dictó la conversión en detención de la aprehensión de Matías Martinez.

El Fiscal interviniente, doctor Sergio Manuel Terrón, prosigue con las diligencias relativas a la investigación, en el marco de la cual -entre otras- se adunaron nuevos testimonios; y no habrá de mantener en la jornada contacto con los medios de prensa, no descartándose no obstante que se emitan nuevas comunicaciones exclusivamente por esta vía.