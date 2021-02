Mariano Barroso: ‘Muy bien que todos los concejales se muevan y busquen obras’

Compartir

Mariano Barroso en dialogo con Cadena Nueve se refrió aspectos de su gestión y si bien es prematuro hablar de candidaturas pensando en 2023, dio lineamientos de trascendencia. El Intendente de Nueve de Julio lo hizo desde su despacho del Palacio Comunal, en la mañana de este lluvioso lunes donde señaló que se suscribió para vacunarse ya que es persona de riesgo. ‘EL viernes me diagnosticaron diabetes’ resaltó el Jefe Comunal. Lo expresó ante la consulta si correspondía vacunarse antes de la convocatoria de la cartera de salud bonaerense, como sucedió con dos concejalas de San Andrés de Giles y luego el Intendente de Carlos Casares. Al respecto se le refirió si hacerlo era dar confianza a vacunarse. ‘Entendemos que no corresponde ya que las vacunas son confiables’ y se debe aguardar a ser convocado. ‘Si bien en el marco de las funciones somos esenciales, se deben respetar los turnos o etapas para hacerlo. ‘Al haber escasez se debe respetar las prioridades’, acotó.

MINISTERIO DE SALUD -PANDEMIA

Nueve de Julio sigue en fase 4 y si hay cambios los dará a conocer la provincia y luego se resolverá, recordó Mariano Barroso.

Con el Ministro de Salud, Dr. Daniel Gollan ‘hablamos sobre la pandemia en el provincia y nuestra zona. Se le hizo mención a como se trabaja en el Hospital Provincial, ya que el municipio le procura medicamentos.

‘Puntualmente se le explicó si el Hospital estaba en condiciones de dar respuesta a la población ante un eventual cierre de la Clínica privada’, dijo Barroso.

Además, se le señaló los altos costos de los insumos para los Hospitales de Facundo Quiroga y Dudignac, y los de las Salas de la Atención Primaria en la Salud.

También se le describió la situación de la clínica privada y se hará una reunión entre los actores interesados, es decir, directorio, municipio, IOMA, PAMI y demás.

En relación, al Covid-19 ‘debemos seguir cuidándonos’ para evitar contagios ya que sigue el virus circulando’.

MONTE DE GOBIERNO

Después de una causa judicial parada y de 13 años, se impulsó y en breve tiempo hubo tres fallos – de primera instancia, Cámara de Apelación y Suprema Corte -señalando que el bien es del Estado Provincial. Ahora, falta que se disponga el destino como bien municipal. Esperemos que las cámaras la acompañen, entre ellas, la senadora María Elena Defunchio, por ser local.

‘Estamos trabajando en un proyecto para mostrar lo hecho a la población’, resaltó Barroso.

Si bien se proyecta la deposición final de residuos, no debe olvidarse todas las gestiones intermedias para ello. Ahora se ha saneado el actual basural. Hay dos fotos aéreas de cuando asumimos y reciente donde muestra todo el trabajo realizado. En ese sentido se va hacia un reposición final. Y al respecto se trabaja en una planta de transferencia a los fines de evitar mayor circulación en los caminos rurales, y máxime en días como hoy donde llovió toda la noche. Hay planos y todo disponible para hacerlo, en el marco de un recurso que se recibe de Nación y que alcanza a repara las plazas España e Italia.

ABSA

En relación a las gestiones que por obras para Nueve de Julio hiciera el Intendente y luego, los Concejales de la oposición, Mariano Barroso dijo que ‘ ‘Muy bien que todos los concejales se muevan y busquen obras’, ‘bienvenido sea’. En ese sentido añadió ‘que ante las gestiones del justicialismo ante ABSA, que exitosas serían las reuniones si vamos juntos’.

Y a continuación refirió que cuando se habló con los directivos de ABSA se nos señaló que no tenían financiamiento. ‘Nos movilizamos y se consiguió el financiamiento’. ‘Ahora, ya que conseguimos el dinero le estamos pidiendo a ABSA que hagan los proyectos para concretar las obras’.

LUMINARIAS

Se avanza desde el Programa ‘Dame Luz’. Es una planificación que se va realizando por tramos, ya que se hizo un organigrama maestro y es la Cooperativa quien lo ejecutiva conforme plazos para hacerlo.

POLÍTICA

En relación al espacio, se decidirá si habrá interna o se resuelve por acuerdo. ‘Nosotros no necesitamos internas ya que en el distrito hay una sola linea’.

Habrá que esperar si hay PASO o no y sobre la ley vigente que no permite reelección tras dos mandatos, aunque se modifique he adelantado que mi actividad como intendente concluye en 2023.

A partir de allí, dijo Barroso, que quedará a disposición del partido ya que hay una experiencia para aportar tras 8 años de gestión. ‘Lo que sí, es difícil que vuelva a ser candidato a partir del 2023’.

CARNES PARA TODOS

Ni en la provincia ni en nación hay un programa oficial con esa denominación. Lo que hay es un programa de ferias en todo el ámbito bonaerense, el cual no está vigente ante la pandemia.