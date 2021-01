Competidora de atletismo es herida en una pierna en un hecho de ‘violencia de género’

Compartir

Con un pedido de convocatoria a medios nacionales porque teme por su seguridad, en el entendimiento de retraso de justicia en causas que se abrieron ante denuncias por violencia de género y lesiones que pueden derivar en tentativa de homicidio, la convecina y competidora en atletismo en representación de la comuna de Nueve de Julio, Carina Almud pide justicia y contención.

En un relato que estremece, cuenta que estuvo con su agresor – Julio González -ex pareja, durante un año. El ya había mostrado conducta agresiva y golpeadora y ella guardó silencio por pudor y vergüenza. En octubre pasado, en plena pandemia, se distanciaron. Volvieron en diciembre a su ruego, por haberse lesionado una pierna, para ser asistido. Sin embargo, ni las muletas ni la silla de ruedas fueron impedimento para golpearla salvajemente en navidad.

Su relato con voz quebrada de dolor y sufrimiento, añade que ‘el 24 de diciembre comenzó a golpearme mientras dormía con una muleta’. La razón? Un no al sexo. Las marcas son prueba de su mensaje, para agregar que ‘luego me encerró en la pieza llevándose mi celular, hasta que se le paso el efecto de las drogas que había consumido. Al otro día volvió a manipular toda la situación para que yo oculte los golpes y no diga nada’.

Carna Almud, completa la historia expresando que ‘regresé a su casa en busca de mis cosas’, y ahí me disparó con un arma de fuego en una de mis piernas’.

La mujer agredida, ahora debe ser operada y teme por sus secuelas, ya que compite en atletismo, su pasión.

La causa de violencia de género recayó en el Juzgado de Paz de Bragado, ante la feria judicial, a cargo de la Dra . Laura Andrea Pérez, quien dispuso una medida cautelar, luego de la denuncia en la Comisaría de la Mujer. Lo primero que solicitó fue una medida de cuidado y protección de tal manera que el agresor no se acerque a su casa.

En tanto, radicó una denuncia ante la Ayudantía de la Fiscalía y entiende que hay retraso de justicia en ordenar medidas de prueba, entre ellas la historia clínica del centro médico que la atendió en Junín y el testimonio de los médicos que aconsejaron DENUNCIA URGENTE. A la vecina ciudad viajó el sábado 27 de diciembre donde le hicieron ecografías y pidieron que regrese a la brevedad por resonancias para ver con más nitidez los golpes del vaso y de la prótesis mamaria izquierda.

Un dato no menos es que Carina estuvo retenida en la casa de su agresor desde las 2 de la madrugada del 25 de navidad, ya golpeada y herida, hasta el sábado 2 de enero cuando logra ir al cumpleaños de su hermana, y de ahí ante el consejo de familiares ya migas, a la denuncia.

La misma se radica el lunes, día que recibe el disparo en la pierna. Tras ello, el agresor se conmueve y la llevó a la clínica privada bajo amenaza que dijera que el impacto se debió a que ‘jugaba’ con el arma.

La victima, ahora, ha convocado a medios nacionales ya que teme por su vida por entender que no encuentra cuidado y protección local. Si la historia se viraliza, entiende que es la manera de frenar las conductas de su agresor, ya que sus ojos se pondrán en él de pasarle lo mínimo.

Las amigas de Carina le recomiendan no bajar los brazos. Es un caso típico de violencia de género y todas piden inmediatez a la justicia…que no lleguen tarde…como ha ocurrido en otras oportunidades, le recuerdan.