El Covid es el virus de la soledad

Una convecina de Tres Arroyos con vínculos en Facundo Quiroga tuvo Covid-19. En su cuenta de Facebook cotó su experiencia. El relato convoca a la reflexión de quienes dudan sobre el virus y sus consecuencia. Se llama Diana Carolina Brosio. Ante su compromiso con su familia, sus vecinos y la población, lo compartimos:

Primero fue una congestión fuerte…Solo eso…al 3er día me levanté y no tenía gusto ni olfato…No lo dudé y salí disparada hacia el hospital…Sola…Si total,me registran y listo…Listo no!!Sra.,dijo la médica,Ud.debe quedar internada porque satura bajo,hay una filtración en el pulmón izquierdo,tiene neumonía,y por su condición de diabética insulinodependiente,hay que internarla…Es covid positiva…

El mundo se me derrumbó en ese instante…

No…mis hijos!!!Fue lo primero que pensé…Lloré…mucho…con angustia,con desesperación,con impotencia,con dolor…En ese consultorio…sola…Porque si hay una condición que tiene ese virus es la soledad…la desolación…

No me extenderé en las lamentables desprolijidades que tuve que atravesar a lo largo de las casi 7 horas de permanencia en el hospital,la mitad de esas horas en una silla de ruedas,un camisolín e incomunicada…(Andá a escaparte en ese estado…ja),y en un pasillo…”Tiene que ir a sala 2″pero me pusieron en covid1…Al rato,la misma persona que me ingresa a covid1(para pacientes sospechosos) indica que me retiren y me lleven a covid2(para pacientes postivos al virus)…

Pues nunca ingresé a la sala que me correspondía…

En el mientras tanto,sentada en la silla de ruedas ,en ese pasillo, seguía esperando que alguien respondiera al teléfono…de espaldas a la sala,cerca de la puerta,solo oía que intentaban comunicarse con el doctor P. o la doctora B….Y pasaban las horas…y no respondían…

Resumen:a las 21:30 ,pedí el formulario para firmar mi retiro voluntario…En la más absoluta calma y agradecida a las enfermeras y mucamas que me contuvieron en todo ese tiempo…Las mismas que corren de aquí para allá atendiendo al que se ahogaba,al que tosía,al que vomitaba,al que no quería la medicación,a todos…

Me vine a mi casa…con muchas dudas y una sola certeza: esto pasaría pronto!!!

Cómo no curarme con tanta gente “alrededor”!!!Tanto amor!!!Tantos gestos!!!Tantas demostraciones de afecto!!!Todo eso en grandes dosis inyectadas a través de regalitos, llamados, mensajes día a día para monitorearme…ja,todo desde el más desinteresado lugar del cariño!!!

Párrafo aparte para los incondicionales: sí,son ustedes!!

Párrafo aparte para Mara: NO TENGO PALABRAS PARA AGRADECERLE!!!

Y así llegó el día 14!!!

Y así les pido que se cuiden!!!!

Lo que vi y viví en esa sala covid es feo…miedo,soledad,incertidumbre,angustia,gente ahogándose por la tos,personal trabajando con sus caras marcadas por el cansancio,personal haciendo más de lo que se puede…y soledad…Me atrevo a decir que el covid es el virus de la soledad…

Cuídense,si no es por ustedes,háganlo por los demás…

Yo puedo contarlo!!!Otros ,muchos,no…