Silvia Elías de Pérez: “El aborto es un verdadero horror que quieren presentarlo como un derecho”

La senadora nacional Silvia Elías de Pérez (Tucumán) fue la encargada de dar el discurso de cierre del interbloque Juntos por el Cambio en representación de los senadores que se opusieron esta madrugada al proyecto de aborto legal que se convirtió en ley.

“Hace dos años fundaba acá mismo, en este recinto, la misma convicción que tengo hoy: que toda vida vale, sin discriminación alguna. Toda vida vale y por lo tanto debe ser cuidada y protegida. Después de esta noche, si este proyecto se convierte en ley, lisa y llanamente significará que el Estado tiró la toalla en la pelea por la vida. Este proyecto no trae nuevas libertades, no trae la libertad de decidir. No trae nuevos derechos. Sí trae la negación del acceso a la vida”, sostuvo Elías de Pérez al inicio de su alocución.

“Siempre se dice que hay dos bibliotecas en el Derecho, pero en este tema hay una sola. Ninguna constitución en todo el mundo consagra el derecho al aborto, tampoco los tratos internacionales. Nuestro Estado se ha obligado a preservar la vida desde la concepción. Es absurdo que si el Estado se obliga a respetar la vida desde la concepción hoy se impulse la eliminación de un ser humano mientras esté en gestación”.

En otro pasaje de su discurso, la senadora radical por Tucumán sostuvo: “Desde lo político sabemos que las sociedades se organizan para defender a los más vulnerables, es absurdo pensar que hoy el Estado pueda llegar a decidir quién es persona y quién no, quién vive y quién no. ¿Quién tiene ese poder de subirse a un pedestal para hacer esto? ¿Será el Presidente de la Nación, será la Secretaría Legal y Técnica, alguno de los ministros, los legisladores? Por supuesto que no”.

“El aborto es una tragedia, todos lo hemos dicho. No resuelve nada, por el contrario: deja a la mujer sola, le suma una vulnerabilidad más. Esto es lamentable. Cuando uno propone una política pública debe hacer una valoración ética de la misma. Al desconocer la dignidad de la persona por nacer se desconoce la dignidad de la persona humana. Nada justifica que una persona sea dejada a merced de otra persona que -por su propia voluntad- decide eliminarla”.

“El aborto es un verdadero horror que quieren presentarlo como un derecho. Pero, además, se han empecinado en hacer un proyecto muy malo. Se fomenta el aborto, se deja a los médicos solos porque la objeción de conciencia es tan enredada que los obliga a hacer lo que no quieren hacer. No permite este proyecto que se dé toda la información a la madre, sino solo la información atinente al aborto. Se obliga a las instituciones a actuar en contra de su propio ideario y se avasallan las autonomías provinciales cuando pone la ley como de orden público. Están empeñados en convertir el vientre materno en un lugar de terror”.

“Esta ley va a ser inconstitucional. Sin duda, a lo largo y ancho de la Argentina presentarán recursos hasta que un juez la declare inconstitucional. Si hoy se alcanzaron algunos votos es porque han cedido a la presión y no a la convicción. La verdadera mayoría es una mayoría de mujeres, hombres, jóvenes de corazón celeste que han llenado las calles. Que siguen apostando por la vida. Hace días y días que nos piden que no bajemos los brazos. Esto no está perdido, esto recién comienza porque la batalla por la vida no se pierde nunca. La fuerza de la vida siempre gana”.