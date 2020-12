Covid-19 en Nueve de Julio: ‘Estamos en el peor momento sanitario en el distrito desde que comenzó la pandemia’

Compartir

El Comité de Crisis en Salud del distrito de Nueve de Julio describió un cuadro alarmante en relación al Covid-19- Es de tal gravedad que el Ministro de Salud bonaerense lo refirió desde La Plata.

Desde el Salón de las Américas de la Comuna nuevejuliense los profesionales médicos representantes de la Secretaría de Salud, del Hospital Julio de Vedia, del Círculo Médico y de la Clínica privada, expresaron su profunda preocupación ante la situación que se presenta en nuestro distrito, donde los casos de Covid-19 siguen incrementándose, pese al denodado esfuerzo de todo el personal de salud y las autoridades municipales.

“Estamos en el peor momento de la pandemia, con el riesgo de que quien necesite una cama no pueda

tenerla”, señaló sobre el inicio de la rueda de prensa la Dra. Lucía Pirotta, Secretaria de Salud de la

Municipalidad de Nueve de Julio, poniendo de manifiesto una profunda preocupación del sistema de

salud local.

“Hemos trabajado igual desde el primer día, sin bajar los brazos; pero sentimos que una parte de la

sociedad si lo ha hecho, relajándose completamente; y es por eso que le pedimos por favor que no lo

hagan, porque de esta forma estamos poniendo en serio riesgo a toda la comunidad”, completó la

funcionaria, solicitando que cada uno de los vecinos “aporte su granito de arena para revertir la situación

que se está dando, con más de 110 casos en esta última semana”.

LOCALIDADES

Por otra parte, Lucía Pirotta informó la situación que se presenta en las localidades del partido, registrándose en Morea 2 casos positivos y una persona aislada; en Dudignac 2 personas positivas, 1 sospechoso y 7 aislados; en El Provincial, 2 positivos, 1 sospechoso y 11 aislados; en Naón 1 positivo y 1 aislado; en La Niña 1 positivo y 4 aislados; en French 3 positivos, 2 sospechosos y 15 aislados y en Facundo Quiroga 1 positivo y 8 aislados.

RECOMENDACIONES ANTE LAS PRÓXIMAS FIESTAS

Finalmente, la secretaria de Salud recomendó a la población “compartir las próximas fiestas con

reuniones al aire libre o en ambientes muy bien ventilados”; evitando compartir mates o vasos y

volviendo a guardar distanciamiento luego de comer.

Además, fijó la importancia de organizar la mesa de manera que queden agrupados los grupos de

convivientes, para evitar así mayores contagios.

SITUACIÓN EN EL HOSPITAL

Posteriormente, el Dr. José María Mignes, director médico del Hospital Julio de Vedia, describió la

situación del nosocomio, indicando que en este momento hay 7 pacientes positivos y 2 sospechosos;

encontrándose 3 de ellos en Terapia Intensiva y 1 con asistencia respiratoria.

Asimismo, expresó que esta semana “volvieron a aumentar las consultas, sobre todo los dos primeros

días después del fin de semana, lo que nos está entregando una señal”.

Por otra parte, en cuanto al personal del nosocomio, indicó que hay “entre 12 y 14 personas aisladas,

pero las mismas no corresponden a un brote dentro del Hospital, ya que los nexos son por contacto con

vecinos de la comunidad, donde hay circulación comunitaria”.

CLÍNICA INDEPENDENCIA

En tanto, desde Clínica Independencia, el Dr. Raúl Zapata, remarcó que la terapia de Covid “se

encuentra llena”; con 7 de 10 camas de la terapia general ocupada; y 10 de 10 de la terapia de Covid

cubiertas.

“Esto pone en déficit la calidad de la atención del paciente. El personal de la salud está sobrepasado y

está dando lo mejor de sí; pero no nos sentimos cuidados por la comunidad”, subrayó Zapata,

remarcando de manera especial que “está pasando lo que temíamos, con la posibilidad de que quien

necesite una cama no pueda tenerla”.

LA OPINIÓN DEL CÍRCULO MÉDICO

“No encontramos la estrategia para que los ciudadanos comiencen a cuidarse, más aún porque el

personal de salud no tiene poder de Policía”, señaló el Dr. Claudio Piccinini, quien alertó que “se

necesitan respiradores y estamos en un cuello de botella que podría traernos mayores complicaciones,

teniendo en cuenta que hay muchas otras patologías que atender”.