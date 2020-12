Excelente participación de jóvenes en cultura

Compartir

La Secretaría de Cultura, Educación y Deportes y la Dirección de Cultura, agradecen la participación de los jóvenes concursantes de los Juegos Bonaerenses 2020, a quienes sumaron su aporte a esta nueva “Edición Virtual”.

Cabe destacar que aquellos que no lograron superar la etapa de eliminatorias municipal, no clasificaron a la instancia final, al no atravesar la etapa regional.

No obstante se registraron excelentes trabajos presentados en distintas disciplinas, que en el transcurso de estos días se irán compartiendo en las redes sociales de la secretaría.