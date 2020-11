Diferencias entre el seguro de vida, de accidentes personales y la ART

Compartir

Los seguros brindan previsibilidad y estabilidad financiera en la economía de una persona y su familia. Así, ante el fallecimiento, un seguro de vida paga una suma de dinero; ante un accidente, el seguro de accidentes personales paga una suma de dinero; y ante un siniestro atado al ámbito laboral, la ART paga una suma de dinero. Sin embargo, las coberturas no son las mismas.

Un seguro de vida no cubre los gastos por accidentes, al igual que un seguro de accidentes personales no cubre la muerte por otros motivos que no sean un accidente y la ART no cubre siniestros por fuera del ambiente de laboral o por fuera del trayecto desde y hacia el trabajo. Esto deja en evidencia que el motivo y el lugar de un siniestro son claves.

Las aseguradoras como empresas apuntan al desarrollo productivo mediante la articulación de iniciativas alineadas con las políticas estratégicas de la legislación y políticas de gobierno.

¿Qué es un seguro?

Es un instrumento financiero que ayuda a reducir la incertidumbre económica sobre el futuro. En términos concretos, el interesado en cierta cobertura firma un contrato (póliza) con una compañía de seguros en el cual se compromete a pagar una determinada cantidad de dinero (prima) con el fin de garantizar cierto pago futuro en el caso de que ocurra algunas de las circunstancias por la cuales está asegurado (siniestro).

El contrato de seguro es consensual, por lo que los derechos y obligaciones son recíprocos, tanto por parte de la aseguradora como de quien se asegura. Hay diferentes tipos de seguros, con diversas opciones de coberturas para cada necesidad y presupuesto.

Tanto los seguros de vida como los de accidentes personales y riesgos del trabajo son productos que buscan brindar protección y tranquilidad a quien lo contrate. Sin embargo, aunque seguros parezcan similares a simple vista, tienen grandes diferencias y particularidades importantes que vale destacar.

Seguro de Vida Individual

Cubre el riesgo de muerte por cualquier causa las 24 horas de los 365 días del año. Es un producto que busca proteger el futuro de los seres queridos en caso de que algo llegara a pasarle a la asegurada o el asegurado.

Los costos dependen de la edad de la persona, su actividad y el capital asegurado elegido. Existen además la posibilidad de seguros de vida con opción de generar un ahorro (capitalización) que se cobra al finalizar el contrato en caso de supervivencia.

Seguro de Accidentes Personales

Es una cobertura que se aplica como consecuencia exclusiva de un accidente. Esto implica toda lesión corporal que haya sufrido la asegurada o el asegurado, independientemente de su voluntad por la acción repentina y violenta de un agente externo. A su vez, ésta debe poder ser comprobada por el cuerpo médico. Este tipo de coberturas alcanza a personas de entre 14 y 65 años de edad y, en caso de fallecimiento, la indemnización es abonada a las y los beneficiarios designados o herederos legales.

Cualquier Individuo puede contratar un seguro de Accidentes Personales por el solo hecho de ser una persona, en forma Individual o colectiva dentro de un grupo. Inclusive, se puede utilizar también para empleados, afiliados o asociados de un contratante que quieran tener una cobertura por accidente. También existen modalidades especiales para deportistas, personas que trabajan en relación de dependencia, monotributistas y autónomos.

Seguro de Riesgos del Trabajo (ART)

Las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART) son empresas privadas contratadas por los empleadores –personas físicas o jurídicas, del sector público y del sector privado- para asesorarlos y brindar prestaciones en relación con las medidas de prevención de accidentes laborales y enfermedades profesionales. En caso que éstos ocurran, las ART son responsables de reparar los daños, tratándose de reparación tanto médica y como dineraria.

Se considera accidente de trabajo a un hecho súbito y violento ocurrido en el lugar donde el trabajador realiza su tarea y por causa de la misma o en el trayecto entre el domicilio del trabajador y el lugar de trabajo o viceversa (in itinere), siempre que el damnificado no hubiere alterado dicho trayecto por causas ajenas al trabajo. Por otra parte, se llama enfermedad profesional a la producida por causa del lugar o del tipo de trabajo. Existe un Listado de Enfermedades Profesionales en el cual se identifican cuadros clínicos, exposición y actividades en las que suelen producirse estas enfermedades y también agentes de riesgo (factores presentes en los lugares de trabajo y que pueden afectar al ser humano, como por ejemplo las condiciones de temperatura, humedad, iluminación, ventilación, la presencia de ruidos, sustancias químicas, la carga de trabajo, entre otros).

Si bien la misión está enfocada en los esfuerzos preventivos, cuando los accidentes o las enfermedades ocurren, se busca reparar los daños derivados, incluyendo la rehabilitación del trabajador damnificado; promoviendo su recalificación y recolocación.

La contratación del seguro de riesgos del trabajo se encuentra a cargo del empleador y es obligatoria, en el marco de la Ley 24.557 (LRT).