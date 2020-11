“Adrenalin Pro” comenzará esta semana en el Autódromo nuevejuliense

Compartir

De la mano de los pilotos Roberto “Coco” Falcón y Rubén “Tano” Salerno llega “Adrenalin Pro” al Autódromo ‘Ciudad de Nueve de Julio-Guillermo Maldonado’. Se trata del nuevo concepto al servicio para los amantes de la velocidad, y comenzará esta primera semana de noviembre.

Entre las propuestas se destacan una escuela de manejo deportivo, coaching, trackday, eventos y más en un lugar especial como el mítico autódromo que cuenta con impulso de la comuna para que el Moto Club lleve adelante la adecuación del espacio y otros emprendimientos.

La actividad iba a dar comienzo el pasado 21 de octubre, pero se pospuso para la primera semana de noviembre, cuando se terminen de ultimar detalles por parte del municipio nuevejuliense.

El piloto de Pehuajó, “Coco” Falcón señaló que “este proyecto es algo único. Que más hubiéramos querido cuando arrancamos a correr que nos orienten profesionales, o que tuviéramos un lugar especial para nosotros donde ir paso a paso. Además, tenemos material humano y técnico de primerísimo nivel, eso no se da en ningún otro lado y es nuestra materia prima primordial. Y lo fundamental: soy de Pehuajó a 100 km, que me crié en ese circuito, me siento en casa.”

“Unir el automovilismo profesional con los amantes del deporte motor es la idea. Se podrán vivir experiencias llenas de adrenalina y así desarrollar sus habilidades conductivas de forma segura y profesional”, se indicó a través de un informe dado a conocer por “Adrenalin Pro”.

En esa línea se indicó que “nuestro valor es el profesionalismo, la seguridad, la formación y la experiencia: contamos con pilotos tutores reconocidos por ACTC y CDA, destacados en el automovilismo deportivo, al servicio de la escuela de pilotos para que puedas desarrollar tanto un nivel introductorio como el avanzado, de manera de convertirte al final de ambos módulos en piloto profesional”.

La velocidad, donde debe estar. Por eso, la base de operaciones se ubica en el Autódromo Ciudad Nueve de Julio-Guillermo Maldonado’, lugar ideal para realizar este tipo de actividades bajo estrictas normas de seguridad para todos y con los protocolos necesarios para prevenir el contagio de Covid 19.

El Tano Salerno también se refirió a este emprendimiento al marcar: “Vuelco acá lo que aprendí en todos mis trackday en Nürburgring. Que los que gusten de las picadas puedan tener su espacio, que los que quieran aprender puedan hacerlo con la gente idónea y con autos de verdad, de todas las categorías, en uno de los circuitos del que todos hablan maravillas y en una ciudad que ya nos abrazó y nos hizo sentir como de la familia. Los esperamos a todos.

La iniciativa no es solo un lugar de esparcimiento, también se cuenta con todo lo necesario para que se pueda realizar la presentación de proyectos o productos, charlas motivacionales y vivir momentos únicos.

Recordemos y tal como informara CN, Rubén Salerno y “Coco” Falcon estuvieron reunidos con autoridades municipales, entre ellos el intendente Mariano Barroso y con los responsables del Automotoclub, con el propósito de promover esta actividad en el circuito bonaerense.

Las actividades que se podrán realizar y es abierto a la región son:

Trackday: Los participantes acuden en sus propios vehículos, exploran los límites de su auto y mejoran sus habilidades de conducción en un circuito de carreras de manera segura, compartiendo pista con autos de TC y Súper TC2000.

+ ProTrackDay: servicio premium incluye transporte, hotelería, gastronomía y un coach deportivo.

Pro Experience: simulación de un día de carrera con un formato único sobre autos de competición.

Cursos de manejo deportivo (Nivel I y II): liderado por referentes.

Coaching deportivo: planificación de carrera deportiva sobre karts, formula, auto de turismo, fines de semana de carrera.

Cursos de manejo profesional y defensivo, transporte liviano y pesado.

Enfocado hacia empresas para un manejo más seguro.

Commercial Day: Juego de Roles, Presentación de Productos,

Charlas Motivacionales, jornadas de entretenimiento + sensaciones únicas.