Familias del distrito nuevejuliense no cuentan con recursos para adquirir alimentos y artículos de limpieza

Compartir

Los bloques de concejales del Frente de Todos, Frente Renovador y Unidad Ciudadana presentaron en el día de hoy y de manera conjunta tres proyectos para ser tratados en el Concejo Deliberante.

Uno de ellos refiere a la necesidad de muchas familias que al estar afectadas por Covid-19 y no contar con familiares y/o amigos que les puedan realizar las compras para aprovisionamiento de alimentos y artículos de higiene y limpieza, y al no poder salir a realizar sus ocupaciones habituales han dejado de percibir sus ingresos, por lo que no cuentan con recursos para adquirir alimentos y artículos de higiene y limpieza.

Dentro del proyecto se manifiesta que, aun siendo apreciada la asistencia brindada hasta el momento, se hace necesaria una articulación desde el estado municipal, a través de la Secretaría de Desarrollo Comunitario con una red de asistencia y contención que brinde a los afectados por el aislamiento una cobertura más amplia que contenga alimentación saludable y artículos de higiene, sobre todo teniendo en cuenta que muchas de las

familias están compuestas por niños.

En el caso de los otros dos proyectos presentados se manifiesta la preocupación y se le solicita información a la entidad bancaria BBVA (ex Banco Frances) sobre el cierre de sucursales en la Provincia de Buenos Aires y puntualmente en la ciudad de Nueve de Julio se solicita informe los motivos de este cierre el cual implicaría obligar a clientes, trabajadores y trabajadoras a trasladarse a más de cien (100) kilómetros de distancia de

sus domicilios familiares generando de esta manera, para estos y estas últimas, un despido encubierto.