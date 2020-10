“El reemplazo del sistema de información nutricional no admite más dilaciones”

“Está comprobado que los sistemas complejos de información nutricional vigentes resultan menos accesibles para la población en situación de mayor vulnerabilidad como son los niños, niñas y adolescentes (NNyA)”, explicó Martello, quien se encuentra a cargo del Observatorio de Derechos de NNyA.

Estos son solo algunos de los datos que forman parte de la Segunda Encuesta Nacional de Nutrición y Salud, cuyos resultados -dados a conocer el año pasado- no hicieron más que comprobar la necesidad de avanzar en distintas políticas públicas que promuevan la alimentación saludable, como por ejemplo el etiquetado frontal de alimentos.

La Defensoría del Pueblo, además, adhirió a la campaña 2020 “Cultivar, nutrir, preservar” que fue lanzada por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, más conocida por las siglas FAO, de cara al Día Mundial de la Alimentación que se celebra el 16 de octubre).

“Ciertamente promover el etiquetado frontal de alimentos representa el cumplimiento de estándares de derechos humanos y obligaciones internacionales asumidas por nuestro país”, concluyó el Defensor del Pueblo Adjunto.

Cabe destacar que la aprobación legal del etiquetado frontal está cerca de concretarse luego del compromiso asumido por el gobierno nacional y dado los avances registrados en el Congreso. Concretamente, lograron unificarse 13 proyectos de legisladores oficialistas y opositores que proponen este sistema.

El texto unificado incluye:

• Los alimentos van a tener un etiquetado frontal que no podrá ocupar menos del 5% de la superficie del envase, con formato octogonal negro y letras blancas.

• Cada sello de advertencia va a informar si tiene algún nivel crítico de sodio, grasas trans, azúcar o calorías.

• En caso de tener edulcorantes, la etiqueta lo deberá informar.

• Se prohíbe que la publicidad de los alimentos refiera a propiedades medicinales.

• Se prohíbe la publicidad dirigida a niños o niñas de productos con algún nivel critico.

• Si algún producto llevara un sello de advertencia no podrá incluir dibujos animados ni elementos que llamen la atención de niños o niñas.

• La industria tendrá 6 meses para adaptarse a la nueva norma desde el momento en que se sancione la ley. Las pymes tendrán 18 meses de plazo, con la posibilidad de que se establezca una prórroga.