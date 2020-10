Un país sobreendeudado y el jarabe de kerosene

Compartir

El simulacro de democracia que vivimos los argentinos nos hace vivir cada día peor.

Con la democracia se vive, se come, se educa. Habría que haber

aclarado bien o mal y cuánto.

Verdades a medias o que no son verdades, estafas legales.

Un país sobreendeudado no es un país, vivimos pagando deudas.

No está mal que una persona o un país las contraiga, es sano hasta para evolucionar tomar una deuda a un interés razonable, pagable.

Pero la usurería está a la orden del día, personas que integraban gobiernos y ahora están y estuvieron en los entes y bancos que nos cobran.

Què es èsto ? Chiste elevado a la más alta potencia.

Y de postre, “la pandemia”, ahora todos los lideres del mundo se quejan de otros líderes y los acusan de inventores del drama mundial, y piden que la corten como dicen los chicos.

Y aparecen los inventores de la solución en vacuna que todavía no es vacuna -porque no se sabe si sirve- para solucionar un tema pandémico que no tiene solución.

La primer enfermedad incurable se llama Vida, las demás son todas sub-enfermedades, ésta es una de ellas.

Nada evita morir, somos todos mortales, el tema es como y cuando.

No crean los galenos que estoy en contra, pero mirando y analizando no finamente, sino gruesamente, la medicina es una ciencia que está de más, al ver que todos somos mortales de una u otra forma.

Y atrás vienen los inventores de las vacuna, los negociados, los laboratorios.

Había seres humanos como se los conoce ahora mucho antes de lo que creemos, -favor leer historia-. Hubo otras pandemias sobre la faz de la tierra, -favor leer historia-.

Por éstos lados de Bolívar, BA, la vacuna fué un balde de tierra, si tierra común sacada de alguna cuneta, dió un resultado enorme, todos los días aparecen positivos de Covid-19 y todos los días se recupera alguno.

Montañas de tierra en las calles de entrada al pueblo.

O los medios locales mienten al decir que hay recuperados o el balde de tierra es efectivo cien por ciento.

Yo estoy por inventar el Jarabe de Kerosene, ya lo tengo en estudio, no voy a dar a conocer la formula todavía, creo que me hago rico, pero rico, rico, multimillonario, como los políticos argentinos especialmente los del Poder Legislativo nacional.

Salieron las declaraciones juradas de los Diputados y Senadores nacionales, algunos sobresalen del resto, gente muy acomodada que va a la politica por está “al pedo” en su casa y de paso se entretiene usando y abusando de su banca y el poder que obtuvo en las elecciones.

Millonarios no pueden ser políticos, no pueden dedicarse a la política.

Millonarios no pueden ser ni Radicales, ni del Pro, di de centro, ni de arriba, ni de abajo, ni de izquierda, ni de derecha, ni conservadores (queda algo para conservar en la Argentina ?), ni Peronistas.

Que hace un ciudadano argentino en una banca en el Poder Legislativo nacional, cuyo patrimonio dice ser de 1000 o más millones de pesos, en valuaciones fiscales, imaginense lo que tiene realmente.

Intendentes, y ex-intendentes, gobernadores y ex-gobernadores, con muchas tierras, -las que faltan ahora, las que se toman de prepo por necesidad-.

Que se investigue el catastro y los registros de la propiedad, allí están los Señores titulares de dominio o de sociedades.

Ni que hablar de la que se llevaron, ésta que digo está adentro.

Con la ayuda de los colegas, los Escribano Públicos Nacionales, que no dejan trabajar a nadie más que a ellos, cuando los abogados estudiamos lo mismo que ellos, con esa ayudita de mis amigos como dice la canción, están las propiedades a nombre de èstos políticos, si se los puede llamar así.

Y todos aplauden a los gobiernos ricos de argentina, bien ahí, que mal que estamos.

Por eso digo siempre en privado y en público que la argentina no debe ser gobernada por un dictador, debe ser gobernada por “un buen dictador” queriendo decir, la argentina necesita un verdadero orden en democracia en serio.

Servicios penitenciarios en todo el país, con un bajo índice de gente que trabaja, cuando hay un país sin ferrocarril, con vía rotas que nadie arregla, y gente encerrada por lo motivos que fuere que hay que mantener, por lo menos como dice una de las 20 verdades, cada uno debe producir al menos lo que consume.

Gobiernos que se les escapa la tortuga del Narcotrafico, siempre digo que permitir que opere el Narcotrafico en un país es conseguir un golpe de estado con efecto retardado, en algún momento va a ocurrir.

Gobernadores que se les escapa la tortuga con la toma de tierras en la zona cordillerana para vaya saber que fin siniestro.

Otros que se les escapa la tortura con el tema vivienda familiar, y aparecen las familias eyectadas hacia terrenos que están vacios, mientras la inoperancia de los gobiernos no ven que tienen terrenos fiscales en su provincia y muchos con servicios, y que pueder ser utilizados para viviendas.

Muchos municipios tambien tiene terrenos fiscales que los utilizan para recreación y esparcimiento de unos pocos.

Cuando una familia ocupa un terreno vacio, no es una usurpación es una necesitad, desde luego -como decía Raúl Alfonsín- que tiene una necesidad, donde hay una necesidad hay un derecho decían.

Y desde luego que hay manos negras detrás como todo en la vida, pero separando la paja del trigo, lo que ocurre es que la gente creció más rápido de lo que puede el estado directamente haciendo viviendas y vendiendolas en comodas cuotas, o de lo que puede esa gente conseguir trabajo y hacerse su propia vivienda.

En un país donde no hay economía, donde no hay trabajo, como carajo se va a hacer una vivienda la gente.

Y ni que hablar de los servicios esenciales (luz, gas, agua) y los no esenciales (tv, telefono, internet), cada vez más caros y que no se sabe si los BUITRES no son dueños de alguna compañía que nos aprieta el torniquete mes a mes y la gente termina diciendo que los pague José Magoya.

Todo ésto, desemboca necesariamente en una toma de tierras, Sres, gobernantes se les escapa la tortuga todos los días de todos los años y de todos los períodos de gobierno.

Desde luego que hay argentinos estafadores que están detrás de esto como se dice , pero que esperaban que la hermana Teresa de Calcuta vieniera a que los asesorara ?.

Desde luego, -y no soy un productdo de Alfonsín, ni tampoco viaje en subte con el Papa Francisco-, pero me doy cuenta que ésta situación es producto de la inoperancia gobernante.

No se confundan, no son buenos los políticos que están ni los que estuvieron, que no les hagan creer, estoy de acuerdo en el asistencialismo en la URGENCIA, no después.

Hay que erradicar a los USUREROS, a los BUITRES, a los CHUPA SANGRE. Imaginense en su casa si un gran porcentaje de sus ingresos va a parar a manos de Usureros para pagar un alquiler, que queda para comer.

Indefectiblemente la familia sale eyectada a buscar un lugar.

Pero claro, los medios y aquel que detenta la tierra que no la usa productivamente ayudan a tildar de usurpadores a los ocupantes por necesidad, con la ayuda del Poder Judicial y del Poder Policia.

Sres. Lo que hay que fabricar es trabajo, el ser político argentino vive queriendose morder la cola y no soluciona el tema, muchas jugadas pero ningún gol. El trabajo es el nivelador, junto con la educación de todo.

Hay una mano negra de arriba, del exterior que dice que la Argentina no puede progresar y están pensando todos los días haya en el Norte, de que manera se puede frenar, se puede sacar el oxigeno, de que manera se puede frenar la vida del país, y conjuntamente la de su gente.

Argentinos traidores a la patria, ayudan a ello, muchos la van de buenos y están infiltrados en los gobiernos.

Cuenta la crónica, que una familia de Siria se volvió a su país que estaba en guerra. Ellos estaban en Cordoba y no soportaron la vida con inflación, a pesar, que los vecinos los ayudaban, no soportaron ni la inflación ni el asistencialismo de sus vecinos. Y no fué ahora, no fué hoy, sino hace unos años atrás, imaginense ahora !!!

Con un combo así, es fácil entender porque estamos como estamos.

Yo por mi parte estoy fabricando contra el Covid-19 el Jarabe de Kerosene, ya lo tengo en fase uno, ya compre cinco litros.

Estoy pensando que quizás mi invento vaya camino al fracaso, porque vieron que kerosene ya no se está vendiendo en todas las estaciones de servicios.

Aún así les voy a presentar batalla.

*Procurador-Abogado-Escribano UNLP Ex-Prof UTN y UCES Ex-Ayd de Catedra UNLP