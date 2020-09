Reconocimiento de Cáritas a un vecino recientemente fallecido

“Si puedes muéstrame tu fe sin obras que yo con mis obras te demostrare mi fe”

Con tristeza, pero con la esperanza en la Vida Eterna, despedimos a Rubén de la Roza.

Cáritas 9 de Julio lo contó entre sus fieles voluntarios, desde hace más de 50 años, se caracterizó en promocionar el desarrollo de algunas familias nuevejulienses a través de la construcción y refacción de más de 200 viviendas en terrenos propios y 3 barrios con distintos programas de autogestión constructiva de esfuerzo propio y ayuda mutua. La construcción de una fábrica de bloques de hormigón y arena volcánica, la cual produjo miles de bloques para la edificación Fue uno de los pilares en la creación del Grupo de Teatro de Cáritas. Tu vida no termina Rubén, sino que se abre e inicia en una nueva perspectiva. Viviste profundamente una vocación de servicio. Servicio a los hermanos en Cáritas. Durante años ayudaste a los que menos tienen con tu dinero, tu tiempo y tus capacidades. Años de servicio desinteresado y generoso. Sabías ser amigo de todos, con rostro sereno y mirada compasiva frente a las pobrezas ajenas. Este servicio en definitiva era a Jesús, presente en los que más nos necesitan.

Gracias por tu vida generosa Rubén, gracias por tu amistad incondicional, por tu transparencia de alma, simplicidad y honradez sin medida.

Te decimos hasta pronto amigo! Te agradecemos todo lo que nos has dado, te agradecemos que nos contaste entre tus amigos. Seguiremos unidos en la comunión de los santos, en la celebración de la Eucaristía y hasta que un día cantemos nuevamente juntos en el altar del cielo.

Por último queremos recordar tus palabras “me guió siempre en mi tarea el evangelio… si puedes muéstrame tu fe sin obras que yo con mis obras te demostrare mi fe ya que no tenía ni tengo el don de la palabra, me decidí a hablarle al prójimo de Dios con una acción permanente”