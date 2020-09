Suspenden a diputado nacional por escena sexual en plena sesión virtual

Compartir

Nadie se acuerda que hablaba Carlos Heller y el tema en tratamiento en el Congreso de la Nación. De pronto la palabra del presidente del cuerpo, Sergio Massa anunciaba que un legislador era suspendido hasta que una Comisión interna de cinco miembros analice su conducta conforme el art. 188 del Reglamento de la Cámara de Diputados de la Nación.

Los temas a considerar eran la Defensa del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, la Prohibición de ayuda económica a empresas en paraísos fiscales; la Adhesión al Acuerdo de Escazú y la Regulación del ejercicio de la Fonoaudiología.

Todo fue intempestivamente y la sesión se interrumpió. Legisladores que pedían una explicación y fue la diputada Moreau quien refirió a lo sucedido.

Juan Emilio Ameri, legislador salteño del Frente de Todos, en medio de la sesión virtual, llamó a una mujer, que se sentó en sus piernas y la comenzó a besar frente a la cámara y de forma sexual, sus senos tras bajarle el vestido.

Es que el presidente de la Cámara Baja, Sergio Massa, pidió su suspensión por su conducta y todos los ediles votaron de forma positiva a la moción. “Vamos a escuchar las explicaciones del señor diputado, pero no podemos admitir que se den este tipo de situaciones”, aseguró Massa con seriedad mientras muchos intentaban saber a qué se refería.

“A lo largo de estos meses hemos convivido en el marco de sesiones remotas. Se dio una situación que nada tiene que ver con lo habitual y con el normal funcionamiento y decoro de esta casa”, dijo el presidente de la Cámara aún molesto.

Molesto por el hecho, Massa dijo: “Hemos tenido situaciones de un diputado que se quedó dormido y de otro que se tapó mientras estaba en su casa, pero hoy vivimos una situación que supera las reglas”.

El episodio, en tanto, causó conmoción entre algunos diputados, desconcierto e incredulidad en otros.

Luego de suspendida la sesión, en un intento por explicar su conducta, Juan Ameri – nacido el 25 de mayo de 1973- dijo que “En el interior Internet funciona muy mal. Ella salió del baño y le pregunté cómo le quedaron las prótesis”, reveló. Lo que pasó después, lo vio todo el país. “Le di un beso en la teta, no pasó más que eso. Estoy muy avergonzado”, admitió quebrado. Según el diputado del escándalo, pensó que la cámara no estaba emitiendo en vivo por problemas de conexión. “Voy a esperar la decisión de mis compañeros. No puedo tomar ninguna decisión ahora”, dijo entre lágrimas. El diputado pidió perdón a sus hijas y a sus hermanas. “Estoy muy avergonzado”, aseguró.

En un segundo audio, pidió disculpas a los diputados y a la sociedad. También señaló que él y su pareja “estaban llorando” por la situación. De esa manera, se excusó de dar explicaciones en público.

Una comisión de cinco diputadas y diputados evaluará el episodio y para aconsejarle a la Cámara cómo proceder. La suspensión será de 180 días.

Rápidamente la noticia se viralizó en las redes sociales al tiempo que un legislador acotaba con humor ‘descubrí que Ameri es místico…empieza por el derecho divino y sigue por el izquierdo también’.