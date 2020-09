Walter Torchio: “Si no nos cuidamos entre todos vamos a pasarla mal”

Son 23 los casos positivos, 541 vecinos en seguimiento, 405 hisopados negativos, cuatro recuperados, un fallecido, 565 personas aisladas y 2.468 infraccionados. Así reseñó el Jefe Comunal de Carlos Casares esta tarde la situación ante la pandemia en ese distrito.

Hoy Carlos Casares suma 10 nuevos casos y el total asciende a 23. De los totales confirmados este jueves, nueve son asintomáticos, están en sus casas y uno con síntoma.

“Algunas cosas no estamos haciendo bien”, abrió la alocución el Intendente, Walter Torchio. Lo hecho, hecho está. Ahora, es “es un momento de máxima responsabilidad porque la vamos a pasar mal sino nos cuidamos” siguió y, dichas palabras fueron respaldadas por la Directora de

Atención Primaria de la Salud, la Doctora, Vanina Gandini. “Comenzamos a tener un contagio exponencial. La ventaja es que la mayoría son asintomáticos; eso da tranquilidad pero, también hay que ser conscientes porque si seguimos así vamos a tener más camas ocupadas y el recurso humano no es mucho”.

Además, si bien se sumó más tecnología en los últimos meses, “tenemos que cuidar a los adultos y a ellos les pido también, que se cuiden mucho porque para controlar la situación todos tenemos que cuidarnos”, avanzó en el relato el Jefe de la Comuna.

Por su parte, Gandini, aportó para graficar, una vez más que, “necesitamos la colaboración de todos y no nos podemos permitir contagiarnos por compartir el mate. Confiamos en que los casarenses van a ser solidarios entre sí”.

En este camino, contó (y agradeció) que en la presente jornada, “sumamos seis asistentes sociales voluntarias que se han sumado en esta etapa”.

Y acompañado por Torchio en el concepto, volvió a marcar que “el aislamiento consiste en la restricción domiciliaria por 14 días con todo el grupo familiar”.

El Intendente fue duro en parte de su alocución al señalar que “aquellos que no están dispuestos a cuidar a los casarenses, que les da lo mismo la salud y/o el trabajo del otro, aquel no quiere a Casares, que se vaya, porque nosotros queremos vivir junto aquellos vecinos que están dispuestos a cuidarse y a cuidar al otro porque la única vacuna es el cuidado y, hoy más que nunca y ante este panorama, es indispensable el cuidamos entre todos” y reiteró quien no esté dispuesto que se vaya de Casares.