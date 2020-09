Se suman los repudios por el femicidio de Micaela

Compartir

El pasado domingo nuestra ciudad volvió a sacudirse por un femicidio, último escalón de la violencia de género doméstica, sembrando estupor, dolor e impotencia.

Sabemos que en los últimos meses los llamados a las distintas instancias que se dedican a trabajar la temática de las violencias han aumentado considerablemente y eso demanda una pronta decisión de acelerar los procesos de prevención desde las autoridades pero también desde las instituciones de nuestra ciudad y desde los mismos vecinos.

Desde la Comisión de Asociados de Banco Credicoop Filial 117 -9 de Julio- repudiamos el hecho que terminó anticipada y violentamente con la vida de Micaela y se beba, y todos las violencias existentes de todo tipo, pero también sabemos que debemos seguir trabajando en nuestro aporte para evidenciarlas y prevenirlas.

La tarea no es solo de la Policía, la Justicia, el Municipio -aunque son los principales actores-; sino que nos involucra a todos también desde los individual, familiar y organizacional. El reconocimiento de que lo personal también es público en una sociedad en armonía, donde el bienestar de cada uno depende la salud de esa sociedad es un principio. Urge poner en movimiento los mecanismos que socialicen la mirada de género en todos los ámbitos, sobre todo desde los comunicacional, lo cultural y lo político; porque cuando podamos aceptar y practicar esa mirada también surgirá la mirada crítica hacia los otros tipos de violencias porque en realidad tienen el mismo origen.

Porque la víctima no es sólo la persona violentada, también lo es su entorno y principalmente, el más cercano, hijo y padres. Erradicar la violencia es un deber que tenemos y en el que, a la luz de los hechos, no hemos progresado lo suficiente. Esto no debe detenernos en la impotencia, debe ser el comestible para acelerar y multiplicar acciones para que este hecho del domingo -que no fue el primero- sea el último.

Nos solidarizamos en el dolor de la familia de Micaela y su hija, poniendo a disposición nuestra Comisión para lo que crean que podamos ayudar.

COMISIÓN DE ASOCIADOS BCO.CREDICOOP CL – Filial 9 de Julio

Jorge Artola – Presidente

Margarita López – Sec. Educ. Coop.

Marcos Massola – Gerente Filial 117