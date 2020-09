No dejaron ingresar a un vecino platense a Chivilcoy a despedir a su padre que luego falleció

Un hombre que reside en La Plata intentó ingresar a la ciudad de Chivilcoy para despedirse de su padre, que padece de Alzheimer, ya que su médico de cabecera lo llamó por tal fin, pero desde el control de ingreso le negaron esa posibilidad.

Claudio Parente tuvo que afrontar una terrible respuesta al intentar ingresar a Chivilcoy. Contaba con todos los permisos necesarios y demás está decir que su visita estaba justificada, sin embargo, la respuesta por parte de los efectivos fue negativa, y tras una consulta un funcionario del gobierno comunal dijo ‘No, a tu padre no lo verás’.

“Mi papá está agonizando. Ayer me llamó su médico y me dijo que venga a despedirme porque no le quedan muchos días de vida”, contó Parente.

Horas más tarde su padre falleció. “No se los voy a perdonar nunca más” dijo el platense que tampoco pudo ver a su madre, quien está sola en su casa.

En tanto, el Intendente de Chivilcoy Guillermo Britos señaló que ‘Fue un grave error’ a conducta del personal policial y funcionario que impidió el ingreso, extralimitandose en su decisión.