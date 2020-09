Se vacuna contra la Fiebre Hemorrágica Argentina (FHA) o Mal de los Rastrojos

Compartir

Mañana, miércoles 9, desde las 8,30 hs., en la sede del Museo Archivo Histórico y Centro Cultural de 9 de Julio, sito en Avda. Cardenal Pironio y Edison, se desarrollará una campaña de vacunación contra la Fiebre Hemorrágica Argentina (FHA), también conocido como Virus Junín, Gripón o Mal de los Rastrojos.

Ante la Fase 3 se dará comienzo media hora más tarde de lo previsto, es decir a las 8,30. Hay personas que han solicitado el turno para esa hora modificada. Se les pide que se contacten con el Dr. Fernando Mozún y de esa manera reprogramar la concurrencia.

La dosis o vacuna alcanza a hombres y mujeres de entre 15 y 65 años de edad, que residan,

desarrollen actividades o visiten localidades de las cuatro provincias de la Pampa Húmeda donde se han presentado casos de FHA en los últimos años: Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, y La Pampa, y que no hayan recibido la vacuna Candid 1 (contra la Fiebre Hemorrágica Argentina) anteriormente.

CONSIDERACIONES IMPORTANTES

– En caso de mujeres, no deben estar embarazadas o amamantando.

– No presentar cuadros agudos o crónicos descompensados.

– No estar recibiendo corticoides sistémicos o presentar cuadros de inmunosupresión.

– No haber recibido otras vacunas y/o gammaglobulinas en el mes previo ni recibirlas en dentro de los

próximos 30 días posteriores a recibir Candid 1.

Por cualquier tipo de consultas, los interesados pueden consultar al Cel. 11 5 920 4444, Dr. Fernando Mozún Tamborenea.