Walter Torchio:“Tenemos que cuidar a cada vecino, esa es la responsabilidad de cada ciudadano”

Compartir

No hay circulación viral en Casares. Hay 51 en seguimiento, 370 hisopados negativos, tres recuperados, une persona internada en La Plata y 2.356 infraccionados.

Junto a la Directora de Atención Primaria de la Salud, la Doctora Vanina Gandini, el Intendente Municipal de Carlos Casares, Walter Torchio, emitió un nuevo mensaje a la población.

En primer lugar, el Jefe Comunal certificó que “a todos los contactos de la paciente internada en La Plata se les hicieron los testeos y todos dieron negativos” despejando dudas acerca de rumores sobre posible circulación local de COVID-19.

Aclarada la situación, el Ejecutivo llamó a ser responsables nuevamente ya que “la propagación es fuerte en la provincia” y “en cualquier momento podemos tener casos, es impredecible”.

Por ello, entre otras medidas recordó que “los protocolos se actualizan a diario”; en consecuencia, invitó a la población a ingresar a la página del municipio donde, verán los detalles de los mismos actualizados al minuto.

El sitio web es, www.casares.gog.ar.

Por otro lado, respecto de políticos y comunicadores, a los cuales calificó de “irresponbles”, por criticar el aislamiento preventivo, social y obligatorio y, han dado positivos de Coronavirus, Torchio marcó que, “la mayoría de los vecinos tienen muchas restricciones, pero estos personajes saben que cuentan con los recursos para ser atendidos al instante, y no piensan que la enorme mayoría no tienen sus privilegios. Por eso, deberían ser solidarios, más responsables y pensar en los demás, no es sus intereses”.

Y agregó “seguramente serán los mismos que si falta alguna cama o algún respirador criticarán lo actuado, sin tener en consideración jamás, el daño que su mensaje genera”.

Por su lado, La Directora de Atención Primaria de la Salud, la Doctora, Vanina Gandini, acompañó la alocución del Intendente narrando que “desde Región Sanitaria nos avisaron que el sistema de hisopados está dando algunas prioridades en función de la situación de cada Distrito” y si bien “hoy en Casares estamos bien -pero- no así localidades vecinas que cuentan con casos, también, en el personal de salud y, por eso, nos pidieron paciencia para los testeos. Mañana comenzará a normalizarse”. Lo propio ocurrirá en las residencias de Adultos Mayores. “La semana próxima se harán en geriátricos privados y públicos de Casares”, sostuvo.

Además, respecto de las consultas al hospital municipal, resaltó que “la intención es que el hospital no tenga gente en sus pasillos y por eso, pedimos que llamen por teléfono para sacar los turnos, y que vayan, en lo posible, solo para ser atendidos, y no de visitas a llamar hospital, que solamente quien necesite con un solo acompañante”.

Los números para asesorarse y pedir turno son el 45-22-09 o 45-22-66.

“Se empiezan a hacer cursos de preparto virtual y, para ser parte, deben llamar al 45-22-09 interno 586”, añadió Gandini.

Por último, reforzó lo que su par Wilson Ramseyer y el propio Intendente vienen sosteniendo hace días, “viajen si es por extrema necesidad, necesitamos la conciencia de todos”.

#NosCuidamosEntreTodos.