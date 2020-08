Walter Torchio: “No los voy a traicionar, siempre les voy a decir la verdad, y lo primero que tienen que tener en claro es que, si no nos cuidamos vamos a tener muchos casos”

Compartir

El Intendente de Carlos Casares reiteró que ese distrito está sin circulación viral y recordó que se mantiene en fase 5.

Walter Torchio añadió que hay 43 en seguimiento, 370 hisopados negativos (hechos por el municipio, hay más en el ámbito privado), tres recuperados, un fallecido, un caso confirmado recuperándose en La Plata y 2.332 infraccionados.

Luego de los números, el Intendente, Walter Torchio, remarcó la gravedad de la pandemia. “Es muy complicado todo lo que sucede en la región y la provincia, ya no solo pasa en el AMBA”. Y graficó con ejemplos cercanos como “Bragado, General Viamonte y 9 de Julio están siendo los focos más graves por estos días. Si no nos cuidamos vamos a tener graves problemas”. En tal sentido, el Doctor Ramseyer aseguró que “las semanas venideras serán estresantes” y el Jefe de la comuna completó diciendo, “creemos que vamos a tener más casos, pero tenerlos controlados o que se descontrole todo, depende exclusivamente de nosotros, de cada uno de los casarenses”.

“El problema es que el personal de salud cuando entra en cuarentena, es irremplazable porque el colapso no es solo por el número de camas y respiradores, si no que puede ser también por el recurso humano disponible”, respaldó el Director del nosocomio, a fin de seguir creando conciencia y por eso, “les pido que sean solidarios y piensen en los demás”, añadió el Intendente.

En tal sentido, pero respecto de las medidas de prevención, Ramseyer manifestó que “los protocolos no son caprichos, se aplican para que no entre el virus y cuidemos a la población” y el Intendente sumó, “estamos intensificando los controles en los accesos, pero necesitamos que no nos mientan, porque eso nos hace caminar por la cornisa”.

Por eso, “pedimos encarecidamente que, si no es una cuestión esencial, no viajen y si lo hacen sean responsables en el cuidado también al volver”, pidió Ramseyer e informó que “las visitas al hospital se van a restringir a una persona por habitación para quedarse y lo propio para el horario de visita”.

Y en el cierre, Torchio aseguró; “No los voy a traicionar, siempre digo y seguiré diciendo la verdad, pero si no nos cuidamos la vamos a pasar mal”.

#NosCuidamosEntreTodos.