Es Santa Rosa de Lima, patrona de América Latina

Se celebra hoy la festividad de Santa Rosa de Lima, cuya devoción está muy arraigada en la Argentina, a punto tal que la capital de La Pampa fue bautizada con su nombre.

Es la Patrona de América latina y también, en la diócesis de Nueve de Julio de Bragado y 30 de Agosto.

Santa Rosa, es un claro ejemplo que cuando una mujer abraza una convicción, lo hace con fuerza, entusiasmo y no claudica. Anunció su muerte. Tenía 31 años, suficientes para dejar un legado que perdura.

Su nombre era Isabel Flores de Oliva. Nació en Lima, capital de Perú el 30 de abril de 1586, hija de Gaspar Flores y de María de Oliva. Fue bautizada en la Parroquia de San Sebastián en Lima por el sacerdote Antonio Polanco. Recibió la confirmación en el pueblo de Quives de manos del entonces Arzobispo de Lima, Santo Toribio de Mogrovejo.

Todos la llamaban Rosa porque según la tradición cuando era apenas una bebé su rostro se transformó en una rosa. Más adelante ella quiso llamarse Rosa de Santa María. Dedicó su vida a la oración, al sacrificio y la ayuda a los más necesitados.

Murió a los treinta y un años de edad el 24 de agosto de 1617, fiesta de San Bartolomé, como ella misma lo profetizó.

El Papa Clemente X la canonizó en 1671. Fue la primera Santa de América luego de producirse la primera Evangelización del continente americano.

Hoy sus restos se veneran en la Basílica de Nuestra Señora del Rosario de Lima (Santo Domingo) con una gran devoción del pueblo peruano y de América. En Lima se levantó un Santuario en su honor.

Detrás de esta Santa hay una ‘Leyenda sobre una tormenta’.

En 1615 en la “Ciudad de Los Reyes” como se la llamaba a Lima, la religiosa Santa Rosa encabezó una rogativa desde una iglesia, ante el posible desembarco de piratas holandeses que ya habían asaltado el puerto vecino de Callao.

De modo imprevisto, una gran tormenta impidió que las embarcaciones se acercaran a tierra y así, la ciudad de Lima quedó a salvo. Los creyentes comenzaron a atribuir la presencia de la tormenta y la huida de los piratas al poder místico de Rosa.

La leyenda se popularizó en Argentina, con gran fuerza en la zona del Río de la Plata, en Córdoba y en la región de Cuyo. Incluso, se arraigó en la pampa humedad, a punto tal que es la patrona de Bragado y 30 de Agosto, dos ciudades de la Diócesis de Nueve de Julio.

Generalmente las primeras tormentas de la temporada previa a la primavera suelen darse en la fecha de Santa Rosa. Climáticamente, la tormenta de Santa Rosa puede constituirse en una de las primeras tormentas, hacia el final del invierno, unos diez días antes del 30 de agosto y los veinte primeros días de septiembre.

Popularmente se espera que la tormenta de Santa Rosa sea más fuerte que cualquier otra, pero normalmente no es así.

Para el Servicio Meteorológico Nacional del análisis de la frecuencia de aparición del “Fenómeno Tormenta”, cinco días antes y después del 30 de agosto, del período 1861-2003, se observa que sólo 16 veces en 142 años, se produjo la “Tormenta” de Santa Rosa de Lima.

Claramente, se señala desde la climatología, no deja de ser un mito popular, pero no se puede negar que se presenta bastante seguido un panorama de lluvias para esas fechas, en especial si analizamos los registros más recientes: desde 2008 hasta 2020, el único año que no hubo tormenta de Santa Rosa fue el 2013.