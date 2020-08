En Bragado son 23 los contagiados de Covid-19 y sigue en fase 5

Compartir

En Bragado se conoció esta noche un nuevo caso de Covid 19.

Las autoridades sanitarias señalaron que de los hisopados pendientes, dos resultaron dieron NEGATIVOS y uno POSITIVO. Se trata de un hombre joven contacto estrecho de otra persona ya identificada como positivo. Se halla en su domicilio.

⏩ Hoy se reportaron 27 testeos.

📌Un paciente positivo fue dado de alta.

⭕ Los pacientes COVID se hallan estables.

En tanto, el Jefe Comunal Vicente Gatica se mostró molesto por la falta de responsabilidad ciudadana durante el fin de semana.

Tras la evaluación de la situación sanitaria por el incremento de casos de COVID-19 en Bragado, el Intendente anunció que nuestro distrito continuará en Fase 5, aunque no descarto que el retorno a Fase 4 por lo que apelo a la responsabilidad de la comunidad en cuanto a tomar conciencia sobre la situación epidemiológica.

El Jefe Comunal brindó un mensaje a los vecinos junto a la Secretaría de Políticas Públicas de Salud, Dra., Mónica Pusso y la subsecretaria de Asuntos Legales, Karina Caballero.

En primer término, Gatica comenzó recordando que días atrás anunciada el regreso a la Fase 5 con la tranquilidad que genera la reactivación de la económica local, pero en cierto modo temiendo por la gran circulación, lo que podría originar dificultades con respecto a la situación epidemiológica si no se cumple estrictamente el protocolo preventivo.

Continuó diciendo “claramente esto iba a suceder como está pasando en la provincia de Buenos Aires y todo el país, y esto nos genera preocupación por el dinamismo de la situación de contagios que se dio en los últimos días en el Partido”, aseveró.

Por el aumento de casos reportados Gatica explicó que “esta semana nuestra ciudad permanecerá en Fase 5, aunque en la siguiente podríamos retroceder a Fase 4 según cómo evolucione el virus en la ciudad”.

Debido a la filtración de datos sobre casos positivos, Vicente Gatica pidió no difundir información no confirmada antes del anuncio oficial para evitar confusiones y situaciones indeseadas.

Sostuvo además que “que una vez activados los protocolos, nuestros médicos trabajan con mucha profesionalidad y no solo tiene que ver con la detección de los casos, sino además con el manejo de la información donde el Estado debe ser prudente y muchas veces se disparan versiones en las redes y después preguntan por qué el Estado no da la información”, indicó el Jefe Comunal.

Y aseguró “quiero que nuestra gente tenga la enorme tranquilidad que este Estado jamás va a dejar de dar la información que se requiera” haciendo mención a que “debemos ser cautos y procesar la información antes de publicarla para no incurrir en errores que puedan generar problemas para el Estado y los vecinos”.

Vicente Gatica además llamó nuevamente a la reflexión en cuanto a la responsabilidad comunitaria con respecto a las reuniones sociales manifestando “en este periodo el Estado ha realizado todos los esfuerzos posibles, ahora tenemos la misma responsabilidad que cada uno de los ciudadanos, entendiendo que la tarea debe ser compartida y es la única manera de cuidarnos, enfatizó.

“Todos debemos cumplir un rol, el de la solidaridad y responsabilidad… si sabemos que hay actividades que no están permitidas no debemos hacerlas porque se pone en riesgo a toda la comunidad, añadió “el Estado va a tomar decisiones desde el punto de vista legal pero no va a servir si no tomamos conciencia de la situación que estamos atravesando” subrayó el primer mandatario.

La subsecretaria de Asuntos Legales, Karina Caballero comunicó que el DNU además de prorrogar el distanciamiento social hasta el 16 de Agosto, establece la suspensión de reuniones sociales y familiares en lugares cerrados los días domingo, en función a la gran cantidad de contagios que se han dado en este ámbito esta circunstancia, adhiriendo nuestro Distrito al mismo.

Por otra parte, la secretaria de Salud de la Municipalidad, Mónica Pussó indicó que “la situación es difícil y necesitan del compromiso social, y la ética profesional con respecto a anunciar casos positivos antes del anuncio oficial por el trauma que genera al paciente que espera el resultado”.