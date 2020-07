Walter Torchio: ‘Carlos Casares viene bien, no hay que relajarse, ser responsables y solidaridad’

Compartir

“Estamos bien, pero tenemos que estar en alerta constante con los cuidados necesarios porque no queremos retroceder de fase”

Lo señaló el Intendente Municipal de Carlos Casares, Walter Torchio, en la jornada 109 de cuarentena, añadiendo estar preocupado y ocupado en el tema porque, si bien Casares viene bien, no hay que relajarse, ser responsables y solidaridad, pidió el Jefe Comunal.

Además, recordó que no hay circulación viral local ni presencia de casos. Hay 149 vecinos en seguimiento, 214 hisopados negativos y 1815 los infraccionados.

A los datos duros de la realidad, “la buena noticia es que seguimos sin casos ni circulación del virus” acompañó el Intendente Walter Torchio.

“Si bien ayer el día estuvo lindo y me alegra que la gente pueda salir a hacer actividades físicas y cambiar el aire, les pido que no se relajen y vean las noticias, los casos están creciendo en el interior de la provincia, porque la pandemia sigue siendo compleja y, no estamos exentos de volver a tener casos y, por eso les pido, cuídense para cuidarnos entre todos”.

Hablando de recaudos, “cada vez estamos siendo más rigurosos con los permisos para ingresos a la ciudad, quien no lo tenga no podrá pasar” porque “estamos muy preocupados y no podemos hacer más de lo que hacemos. Intentamos flexibilizar puertas adentro siempre que se puede, pero el límite es muy fino y para que sigamos bien y no haya que retroceder, les pido a mis vecinos que seamos responsables”; ya que a la par de las complicaciones sanitarias que se conocen y que bien supo atender el sistema de salud local “nos preocupa también el trabajo de cada uno, retroceder de fase implicaría actividades laborales acotadas, y por eso hay que ser responsables y solidarios” aseguró Torchio quien cerró reflexionando; “estamos bien, pero tenemos que estar en alerta constante con los cuidamos necesarios”.

