Oscar Zabala: me gustaría ver una plaza completa como símbolo de la toma de conciencia que toda mujer debe ser respetada

Este domingo en Nueve de Julio, con tapaboca y distanciamiento habrá una movilización a plaza Belgrano de Nueve de Julio. Será las 17 hs. y la convocatoria no tiene fines políticos partidarios. Es a favor de una toma de conciencia de cuidado y respeto a la mujer y cuando es agredida deben cambiarse modos o maneras de protección.

La marcha es en adhesión a la reciente Ordenanza comunal que lleva por nombre Barbara Zabala, víctima de femicidio a comienzos de diciembre del año pasado – justo el día de su cumpleaños – pese a haber una causa abierta de violencia de género, con perimetral al victimario y denuncias 24 horas antes al hecho, en la justicia.

Es que la legislación local es una muestra de lo que promueve la Ley Micaela, que ordena capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que se desempeñan en la función pública, en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial y tomen conciencia de lo que implica los cuidados en caso de violencia en razón del sexo.

El papá – nuevejuliense que vive en Pehuajó – reflexionó sobre la lucha que lleva adelante a los fines que se tome conciencia que su hija fue víctima de un agresor, que logró su objetivo porque falló el sistema. Un sistema que estaba alertado y sabía de la gravedad de las denuncias.

Oscar Zabala dijo que le ‘gustaría ver una plaza completa como símbolo de la toma de conciencia que toda mujer debe ser respetada’.

Al mismo tiempo, reiteró que invitó al Intendente Mariano Barroso – no sabe si asistirá ya que no ha contestado – para que ayude en la lucha de los cambios que hay que hacer. A su vez, insistió que la convocatoria no es política y que la finalidad es la de salvar vidas. Así como se implementó un método para cuidarnos del coronavirus, se tiene que tomar conciencia que hay que crear un plan y procedimiento para modificar conductas para salvar a mujeres de sus agresores.

A su vez, también hizo la convocatoria al Jefe de la Policia Comunal, ya que puede ayudar.

‘Las invitaciones son de ayuda’ resaltó el pap´s que transforma su dolor en un mensaje superador de reflexión y cambios para mejorar lo que hay, que no es suficiente.

Zabala, mencionó que hay medidas de prevención que pueden aplicarse y no se toman. Desde pulseras, tobilleras, detenciones ante violaciones de perimetrales, entre otras.

Recordó que Bárbara falleció tras la agresión de una ex-pareja que era policía. Y en ese sentido dijo que todo el personal debe capacitarse y entrenarse, y si bien refirió a toda la fuerza puso el acento en quienes están en las Comisarías de la mujer.

Oscar Zabala, deja como mensaje que no fines políticos, son humanos y de reflexión para salvar vidas.

