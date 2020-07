En el ejercicio de su tercer mandato fallecía Juan Perón

Compartir

Hace 44 años, en el ejercicio de su tercer mandado elegido por el voto de las urnas, moría Juan Perón.

Gobernaba desde octubre del año anterior, tras haber triunfado ampliamente en las elecciones de septiembre de ese año. Ese 19723, Héctor Comprara que había ganada las elecciones en marzo, A poco de asumir, renuncia para dar paso a una nueva convocatoria de expresión de sufragios para elegir a sus reemplazante y permitir que el proscripto Juan Domingo Perón pudiese ser candidato.

Con problemas de salud, las cuales se agudizaron con los fríos del final del otoño de entonces, el 1° de julio se comunicó oficialmente pasado el mediodía, el presidente había fallecido.

Perón había nacido el 8 de octubre de 1895, en Lobos. Su deceso fue en la Quinta Presidencial de Olivos.

Sobre su nacimiento se hicieron estudios de investigación para dar luz al lugar exacto, debido a las insuficiencias documentales de la época y el alto grado de mestizaje de la sociedad argentina.

La madre de Juan Perón fue Juana Salvadora Sosa (1874-1953), una argentina nacida en el área de Lobos, territorio bonaerense.. Su primer hijo y hermano mayor de Juan Domingo, Mario Avelino, lo tuvo a los 17 años, cuando todavía era soltera. El padre de ambos fue Mario Tomás Perón, quien naciera en 1867, también en Lobos y que trabajaba como oficial de justicia., falleció en 1928.

Tuvieron tres hijos juntos sin estar casados:

Mario Avelino Perón también nacido en Lobos, 30 de noviembre de 1891 y fallecido en Sarandí, 13 de enero de 1955.

Juan Domingo Perón; y Alberto, nacido en 1899 y fallecido de bebe.

Juan Domingo fue inscrito con ese nombre el 8 de octubre de 1895 en el registro civil de Lobos por su padre y en su partida de nacimiento se indica que había nacido el día anterior y era «hijo natural del declarante», sin mencionar el nombre de la madre. En 1898 fue bautizado en la Iglesia católica sin indicar el nombre del padre y quedando registrado bajo el nombre de Juan Domingo Sosa.. ​La madre y el padre de Juan Domingo se casaron en Buenos Aires el 25 de septiembre de 1901.

Los abuelos maternos de Juan Domingo fueron Juan Ireneo Sosa Martínez y María de las Mercedes Toledo Gaona, ambos argentinos. El abuelo materno era albañil y había nacido en la provincia de Buenos Aires, mientras que la abuela materna había nacido en Azul.

El abuelo paterno de Juan Domingo fue Tomás Liberato Perón (1839-1889), un argentino nacido en Buenos Aires que fue médico y tuvo un mandato como diputado provincial mitrista, profesor de Química y de Medicina Legal, vocal del Consejo de Higiene Pública y consejero de la Facultad de Ciencias Físico-Naturales de la Universidad de Buenos Aires. La abuela paterna de Juan Domingo fue Dominga Dutey Bergouignan (1844-1930), una uruguaya nacida en Paysandú.

Los padres de su abuelo paterno fueron Tomás Mario Perón (1803-1856) un genovés nacido en Cerdeña que inmigró a la Argentina en 1831 y Ana Hughes McKenzie (1815-1877), una británica nacida en Londres. Los padres de su abuela paterna fueron Jean Dutey y Vicenta Bergouignan, ambos vascos franceses, oriundos de Baigorry.

Estos no son solo los orígenes del ex-presidente argentino. El mismo hizo referencia sobre su raíces, Me contaba mi abuela que cuando Lobos era apenas un fortín, ellos ya estaban allí… Mi abuela inmemorial era lo que bien podemos describir como una mujer machaza, que conocía todos los secretos del campo… Cuando la vieja solía contar que había sido cautiva de los indios yo le preguntaba: Entonces abuela… ¿yo tengo sangre india? Me gustaba la idea ¿sabe? Y creo que, en realidad, tengo algo de sangre india. Míreme: pómulos salientes, cabello abundante… En fin, poseo el tipo indio. Y me siento orgulloso de mi origen indio, porque yo creo que lo mejor del mundo está en los humildes.

Este torrente sanguíneo, su formación militar y política lo llevaron a la formación del Partido Peronista, sobre la base del Laborista que había creado Cipriano Reyes, dirigente gremial de la carne. Más tarde se conformó el Partido Justicialista, sobre estas raíces.

Recordamos a Perón desde los hechos menos conocidos, lo que contamos ahora.

Es que entre las discusiones a las que ha dado lugar, hasta sus nacimiento fue tema de debate.

La posición oficial de su nacimiento fue establecida por ley n.º 25 518 de 2001, donde se considera que Juan Domingo nació el 8 de octubre de 1895, aun cuando la partida de nacimiento realizada ese día indica que el alumbramiento había sucedido el día anterior.

​El lugar de nacimiento oficial es Lobos, ​una pequeña localidad en el centro-norte de la provincia de Buenos Aires, y a su vez, en el centro-este de la República Argentina, pero que hasta poco antes de su nacimiento había sido un fortín militar en la línea de frontera entre las Provincias Unidas del Río de la Plata y el territorio de los pueblos tehuelche, ranquel y mapuche.

Juan Domingo se crió durante sus primeros cinco años en las zonas rurales de Lobos y Roque Pérez: “soy de los que aprendieron a andar a caballo antes que a caminar”, le dirá a su amigo y biógrafo Enrique Pavón Pereyra.