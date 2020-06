Carlos Casares aguarda resultados para saber si hay más casos de Coronavirus

Lo expresó Walter Torchio añadiendo que de ello dependerá retroceder o no en las fases y que el jueves se conocerán resoluciones

Hay un caso de COVID-19, hay 201 vecinos en seguimiento, 141 hisopados negativos y 1.660 infraccionados.

Tras 27 días sin casos y, la relajación que se viene notando en gran parte de la ciudad a pesar de las innumerables recomendaciones para que esto no sucediera, como por ejemplo encuentros de amigos (no autorizados), desde mañana habrá más inspecciones en diferentes lugares que están en actividad y, si la población no asume la responsabilidad en la toma de cuidados, el Jefe Comunal dijo que “hay dos opciones. Tomamos las cosas con seriedad o empezaremos a cerrar actividades, depende de cada uno”, advirtió.

Por eso, desde el municipio remarcaron que se están haciendo seguimientos importantes a través de la Mesa de Salud porque el virus funciona como un efecto dominó.

“De un día para otro sumamos casi 100 vecinos al sistema de seguimiento y, lógicamente nos preocupa porque si los más de 200 vecinos que hoy están en la órbita de la Mesa de Salud tuviesen serios problemas respiratorios habríamos saturado el sistema hospitalario”, por eso la insistencia gubernamental en el cuidado extremo.

Asimismo, Torchio indicó que “no tiene que generar pánico pero sí mucho cuidado, responsabilidad y respeto porque a veces no nos damos cuenta cuando actuamos con naturalidad como si nada pasara y, después es tarde. Por eso, vamos a seguir generando conciencia porque estamos en un proceso complicado con la pandemia en crecimiento y por eso estamos preocupados”.

En ese sentido, “hace más de 80 días que venimos incansablemente trabajando en la prevención y estas medidas afortunadamente que tomamos por ejemplo de exigirle a las empresas hisopar a todo empleado que viaje por prevención, nos dio la oportunidad de detectar este caso ”.

Y sobre las medidas en sí, desde el Ejecutivo dijeron que las mismas “no se toman a la ligera, están estudiadas, analizadas, evaluadas y consensuadas y, en ningún caso son para molestar, más bien para alertar y prevenir. Las reuniones privadas no están permitidas y los protocolos para las distintas actividades informadas, si se cumplen no deberíamos tener problemas, pero si nos relajamos, las cosas pasan y después es tarde” según el Jefe de Estado.

Por eso recalcó. “Necesitamos de absoluta responsabilidad, cuidarnos y cuidar a los vecinos porque la situación es seria; hay que tomarlo con la responsabilidad que requiere la situación”.

Sobre el final del discurso, Torchio volvió a referirse al nuevo caso. “La empresa cumplió con lo que se comprometió con la exigencia del municipio, eso habla bien de la firma. Por eso, necesitamos que nadie se relaje y que sigan siendo responsables”.

Ahora, a raíz de esto, “el jueves se tomarán nuevas medidas, habrá que ver de qué grado. Esto se da porque estamos esperando nuevos hisopados de los cuales pueden o no, aparecer más casos”.

Y cerró elevando el deseo de toda la población al manifestar, “quiero una ciudad en la cual todos puedan trabajar y cada vecino haga la rutina de siempre”.

Para eso, hay que ser conscientes sabiendo que #NosCuidamosEntreTodos.