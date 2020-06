Walter Torchio: “No utilicemos este problema y generemos noticias falsas, no juguemos con la angustia del vecino”

Compartir

No hay casos de COVID-19 en Carlos Casares. En seguimiento hay 112 vecinos, 135 hisopados negativos y 1644 los vecinos infraccionados.

“No utilicemos este problema serio para confundir a grandes y niños generándoles angustia, temor y malestar en los casarenses”, dijo el Intendente Municipal, Walter Torchio desmintiendo la falsa noticia que circulaba ayer sobre dos casos positivos.

“Son momentos de suma responsabilidad, no de jugar. No es justo que algunos por hacer chistes haga esto, cuando todavía no hay vecinos que no pueden trabajar, que la están pasando mal dada ésta pandemia” narró el Jefe Comunal.

A la par de eso, “necesitamos que se sigan cuidando porque no queremos dar pasos atrás bruscamente”.

Por otro lado, respecto de la pesca, el Ejecutivo Municipal argumentó que “no tenemos como municipio potestad de habilitar la pesca porque las lagunas están en campos privados y otras dependen de provincia”.

“Tratamos de controlar, de hacer seguimiento a todos pero necesitamos que cada uno nos acompañe siendo responsables, y al menor síntoma que tengan por favor nos notifiquen para poder realizar el aislamiento y seguimiento correspondiente para que se recuperen y, no se contagien vecinos” ya que “todo el esquema de salud y el equipo del municipio está trabajando mucho; por eso también les pido a todos que no hagan circular noticias falsas”.

El alcalde envió un saludó y deseó de pronta recuperación al Intendente del Municipio de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde quien dio positivo de Coronavirus y está en etapa de cuidados.

Por último, Torchio dejó un mensaje a las familias. “Mañana domingo están autorizadas las reuniones familiares de 8:00 a 18:00, por eso, les pido que aprovechen la oportunidad; disfruten con la familia, de sus seres queridos, pero cuídense y si sale bien, la intención es ir avanzando parta volver prontamente a la vida social plena”.

