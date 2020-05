Hace 125 años un talentoso escritor fue condenado a 2 años de trabajos forzados por su condición de homosexual

Compartir

Poeta, dramaturgo, novelista, crítico literario y ensayista irlandés, Oscar Wilde fue uno de los escritores más importantes y talentosos de la época victoriana y de la literatura universal.

Nacido en la Dublin de 1854, Wilde se caracterizó por tratar temáticas innovadoras en sus obrasy tener un estilo único. Algunos de sus trabajos más importantes fueron El retrato de Dorian Gray y El fantasma de Canterville .

A nivel personal, el escritor estaba casado por la iglesia católica con Constance Lloyd, hija de Horace Lloyd, consejero de la reina. Tuvieron dos hijos: Cyril y Vyvyan. Pero todo se complicó luego del escándalo en el que se vio inmerso Wilde motivo por el cual se separaron y Constance cambió su apellido y el de sus hijos.

Oscar Wilde era amigo del lord Alfred Douglas , y el padre de este sospechaba que ambos tenían un romance.

Por ello, decidió enviarle una carta en la que acusa a Wilde de sodomita (Varón que penetra analmente a alguien como parte de sus prácticas sexuales). Por entonces las libertades sexuales no estaban protegidas.

El escritor que se encontraba en la cima de su carrera, no se quedó callado y lo denunció por calumnias.

El noveno marqués de Queensberry quedó libre y Wilde se enfrentó a un segundo juicio el 27 de mayo de 1895, en el que se le acusó “de sodomía y de grave indecencia”, y por el que fue condenado a dos años de trabajos forzados . Esta sentencia tuvo mucha repercusión y propició un recrudecimiento de la intolerancia sexual no solo en Gran Bretaña, sino también en Europa.

Su talento era tal que fue una celebridad de la época debido a su gran y aguzado ingenio.

Durante su estancia en la cárcel, Wilde escribió la extensa carta que lleva por título De profundis que describe el viaje espiritual que experimentó luego de sus juicios y el poema La balada de la cárcel de Reading, un poema en conmemoración a los duros ritmos de la vida carcelaria.

En mayo de 1897 abandonó la prisión y se reunió con Alfredo Douglas. El encuentro fue desaprobado por los familiares y amigos de ambos.

Además, la mujer de Wilde, Constance, rehusó volver a encontrarse con él y le prohibió ver a sus hijos, aunque le siguió mandando dinero y nunca se divorciaron.

Hijo de destacados intelectuales de Dublín, desde edad temprana adquirió fluidez en el francés y el alemán. Su obra maestra La importancia de llamarse Ernesto.

Oscar Wilde murió el 30 de noviembre de 1900, en París; en la pobreza y a causa de una meningitis viral. Tenía 46 años.

Entre otras frases muchos recuerdan Escribí cuando no conocía la vida. Ahora que entiendo su significado, ya no tengo que escribir. La vida no puede escribirse; solo puede vivirse.