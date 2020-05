Walter Torchio lo señaló este domingo a fin de poder controlar que el virus no ingrese a Casares, finalidad que se está buscando

El intendente de Carlos Casares advierte: “Necesitamos que la gente no nos mienta sobre el origen de sus viajes”

No hay nuevos casos. Son dos las personas recuperadas y 93 en seguimiento, 88 los hisopados negativos y 1.366 los vecinos infraccionados.

Como todos los domingos, el Director del Hospital, Wilson Ramseyer, acompañó al Jefe de Estado local, Walter Torchio. Ambos, hicieron referencia a la nueva etapa de cuarentena que, anoche anunció el Presidente de la Nación, Alberto Fernández, extendiéndola hasta el domingo siete de junio.

Al respecto, el Intendente Torchio dijo que “va a requerir mayor compromiso de nuestra parte y sobre todo de las personas que están viajando al AMBA porque allí, es donde se concentran más casos por COVID-19”.

En tal sentido, “Casares tiene un flujo importante de vecinos que por razones comerciales y de salud van y vienen a la mencionada zona”, continuó narrando Torchio que, se vio respaldado, por la primera incursión del Doctor Ramseyer, al decir que “necesitamos que no nos mientan, es importante que nos brinden los datos precisos de a dónde fueron”.

Asimismo, y si bien ambos funcionarios coincidieron, apoyados en los datos claro está, en que, “en Casares estamos bien”, ayer el Ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, dijo que los casos van a seguir creciendo. Por eso, hay que mantener los cuidados y cumplir las reglas por el bien de todos.

Ahora, específicamente sobre el área de Salud, “en el hospital estamos bien y organizados, se han ido tomando medidas acorde a los protocolos y conforme a los índices de contagios” aseguró el Director.

Por otro lado, analizó el concepto de flexibilización. “Hacia el interior de la población se busca y, pretende permitir que muchos comercios se habrán y se lleven adelante más actividades, pero esto trae aparejado más circulación de personas, generando un mayor riesgo para el sistema de salud, por eso es que tenemos que ser cuidadosos y tomar medidas progresivas”, amplió.

Ramseyer dijo que “se están haciendo muchos hisopados y, hasta ahora los resultados son negativos, pero esto no indica que nos relajemos si no que son medidas preventivas. Hoy nos tenemos que cuidar más, por eso es indispensable que aquel que sale de Carlos Casares nos diga exactamente a dónde fue y nos comuniqué la verdad”, si no se complica el buen trabajo que está haciendo Guardia Urbana, agregó el Intendente.

Por otro lado, el Jefe de la Salud local, afirmó que el pico vendrá de hoy a tres o cuatro semanas; también que en lo que resta del año, el lavado de manos, el uso del barbijo y el distanciamiento social se mantendrá como, así también que, el virus seguirá por mucho tiempo. Por eso, “hay que tomar esto como estilo de vida”.

En el cierre, el Intendente culminó la comunicación del día resaltando que “para tener más flexibilización dentro del partido, los que viajan como los que llegan a trabajar, deben avisar con antelación suficiente para recibir los protocolos sanitarios”, de forma tal que todo sea con más y mejor orden y protocolo.

Por último, siendo mañana 25 de Mayo invitó a los vecinos a embanderar sus casas para estar y sentirnos más unidos ante ésta Pandemia.

