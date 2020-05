Walter Torchio: “Tengo la responsabilidad de dar respuestas y la necesidad de confiar en mis vecinos”

Compartir

“Si los vecinos no están comprometidos no vamos a poder avanzar”, señaló el Jefe Comunal de Carlos Casares al hacer referencia a la habilitación de ciertas actividades deportivas.

Walter Torchio adelantò en su informe diario que no hay casos positivos, dos son los recuperados, 94 las personas en seguimiento, 83 hisopados negativos y se aguarda resultados de cuatro. Además, se hicieron 1.303 infracciones.

Si bien “es una muy buena noticia en el ámbito local, tenemos clara la preocupación por el momento complejo que vivimos cuando observamos cómo crece la curva a nivel país”, confesó el Intendente Municipal El Escribano, Walter Torchio apoyándose en el dato de ascenso a nivel país de ayer. Se registraron 474 nuevos casos alcanzando los 9.238 totales.

En función de esto, el Infectólogo e integrante de la mesa de salud por COVID-19, José María Giuliodoro, acompañó al Jefe Comunal en el informe diario reconociendo que “la actualidad es fruto de un trabajo multidisciplinario que se ha hecho” y en consonancia con el Ejecutivo fue enfático al decir que no hay que relajarse, teniendo en cuenta lo que sucede en CABA y el AMBA.

EPIDEMILOGÍA – FASE DOS

Por eso, partiendo de la buena base que da un margen de tranquilidad a los casarenses, “empezamos la segunda etapa epidemiológica. La denominamos estrategia de búsqueda activa, será más estricta, profesional y especializada y estará integrada por la formación de un consultorio de vías aéreas respiratorias superiores”.

A su cargo estarán el Neumónologo Juan Belloni, el propio Giuliodoro y el cuerpo clínico del hospital.

El mismo consiste en “tratar de ser más estrictos en la detección del COVID-19. Se suma especialización a fin de controlar más y mejor los posibles casos futuros”.

Sumado a esto, en el ingreso a ésta segunda etapa, los controles en ingresos y accesos a la ciudad serán más rigurosos porque “creemos que los grupos de riesgos son y serán los que viajan a las grandes urbes teniendo en cuenta los indicadores”.

Para eso y con lógica de sentido común, el Infectólogo, reforzó el mensaje cotidiano del Intendente argumentando que “se necesita de la responsabilidad civil individual y colectiva”.

En otro pasaje, el Doctor opinó que “para empezar a relajarnos creo que debemos esperar 60 días más” y remarcó que el lavado de manos, el distanciamiento y uso del barbijo siguen siendo fundamentales.

ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE

Mientras de a poco el gobierno local ya que afortunadamente Casares hoy no tiene casos por COVID-19 abre la posibilidad de volver gradualmente a realizar ciertas actividades físicas, algunos se preguntan si será contraproducente. Al respecto, el Jefe Comunal argumentó que “evaluamos cada paso que damos y somos cuidadosos de no apresurarnos, escucho las inquietudes, y junto al equipo vamos tomado lo que entendemos pude ser posible. Obviamente vamos lento pero hasta ahora ha dado resultado. Está claro tengo la responsabilidad de pensar y definir las estrategias, pero toda medida será sin sentido sin el apoyo de los vecinos, yo tengo que confiar y creer en mis vecinos”.

Asimismo, sumó que se están haciendo bien las cosas. “El hospital con todo el personal se está preparando constantemente junto a la Guardia Urbana y la Policía llevando adelante los controles, con las residencias de los abuelos” y por eso “es muy importante mantener la confianza en cada uno de ustedes” les dijo el Intendente a los casarenses.

HORARIOS DEL CEMENTERIO

Se puede concurrir de lunes a sábado por la mañana, los jueves de mañana y tarde, domingo cerrado.

Por último, “tenemos que entender que la confianza es todo. No debemos creer que somos todopoderoso, somos vulnerables y solamente vamos a poder defendernos, si nos cuidamos cómo debemos porque queremos que todos sigan trabajando y, los que aún no pueden vuelvan pero, debemos entender que las decisiones finales no pasan por el Intendente, guardia urbana, policía o salud, más bien cada medida depende del accionar de todos los casarenses”, cerró Torchio.

