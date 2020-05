Compartir

Nueve de Julio suma una nueva ONG. Nuclea a músicos del distrito.

En ese sentido el Director de Relaciones con la Comunidad de la Municipalidad de Nueve de Julio, Gustavo Ré, procedió a entregar la documentación que acredita como nueva entidad de bien público a la Asociación Civil “Músicos Independientes de 9 de Julio” (AMI9).

La misma se constituye con el objeto de bregar por la defensa y el reconocimiento de los derechos intelectuales de los músicos del partido de 9 de Julio, sus trayectorias y aportes culturales, a los fines de promover, fomentar y estimular la capacitación y participación del colectivo artístico local en eventos culturales, impulsados por la Asociación AMI9 u otros organismos gubernamentales y no gubernamentales (teatros, centros culturales, auditorios, anfiteatros, clubes, peñas, escuelas, bares culturales etc), y en espacios no convencionales del partido de 9 de Julio y otros distritos.