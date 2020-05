Walter Torchio: “Nuestro mayor desafío es volver a la vida cotidiana, y para eso necesitamos que ustedes nos sigan acompañando”

Compartir

En Carlos Casares no hay nuevos casos de coronavirus. Se mantiene el existente. Hay un recuperado. Son 93 los vecinos en seguimiento, 57 los hisopados negativos y 1.013 los infraccionados.

REMISES Y TRANSPORTES EN GENERAL deben tener el mayor cuidado posible, más aún si el destino es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), ya que es la geografía con más concentración de casos por COVID-19 del país.

En éste punto, “desde la semana próxima los remiseros deberán sacar el QR y cada vez que viajen tendrán que avisar sobre el destino”, anunció y recalcó el Intendente a la vez que sumó, los pasajeros también oficiaran como fuente de información para

“chequear que el remisero esté cumpliendo con todas las normativas de seguridad e higiene”. El uso del barbijo y la presencia de alcohol en gen en la unidad.

Dichos controles se profundizan en tal dirección con el fin de que no se hagan presentes más casos en el perímetro del distrito, ya que “los casos que hubo y hay no fueron autóctonos” y, justamente los dos lugares descriptos anteriormente, son grandes focos de contagios.

De ello se desprende que EMPRESAS, Comercio o Vecino, que requieran mano de obra foránea, antes de que la persona llegué a Casares a trabajar, deberá dar aviso al municipio al para tener un mayor control de la situación sanitaria. Es obligatorio el reporte como sacar el permiso especial.

Con tales datos, será la Mesa de Salud quien analizará y, según de dónde provenga el/la trabajador/a hará o no la cuarentena.

Lo propio ocurre con las PERSONAS QUE LLEGUEN DESDE LAS GRANDES CIUDADES. Tendrán que dar aviso con antelación porque si bien “los números locales son buenos, lejos estamos de relajarnos porque cuando vemos los dígitos nacionales, cada día hay más contagios”, sumó el Jefe Comunal quien insistió en la cooperación adulta y ciudadana de los vecinos “porque si los casos suben abruptamente vamos a tener problemas en el ámbito de Salud y, deberíamos retroceder en todos los pasos que venimos dando y por el cuales, queremos continuar”, resaltó.

En éste ítem sobre la responsabilidad, el Subsecretario de Producción, Industria, Comercio y Tecnología, Isaúl Wilner, amplió lo esbozado por el Intendente Torchio.

Comenzó agradeciendo “a los comerciantes y vecinos que entienden que no estábamos preparados para ésta situación y que de a poco fuimos armando todos los protocolos -que nos exigen de Nación y Provincia- que nos permite registrar el movimiento de la ciudad”, marcó el titular de Producción, sabiendo y atendiendo la necesidad de cada vecino por volver a trabajar.

“Del lunes a hoy llevamos más de 1.000 registros” otorgados de forma global, entre todas las actividades a la Población Económicamente Activa (PEA) casarense. “Es bastante complejo procesar toda la información porque vamos armando y modificando acorde a los pedidos del Presidente y del Gobernador”.

También, Wilner recordó que no se puede homologar certificados a profesionales y empresas que no estén habilitadas por el municipio. Y agregó que si son matriculados deberán presentar la matricula, utilizar correos que habitualmente manejan y que avisen cuando no llegan dentro de los plazos estipulados de 48 hs. máximo, como así también, revisar bien los datos necesarios antes de enviar los formularios porque, de haber datos erróneos, el pedido se retrasa.

HORARIOS DE COMERCIOS no se han modificado. Delivery hasta las 22.30, farmacias con esquemas habituales, estaciones de servicio 24 hs. Por el lado de los comercios de alimentos continúan de 8 a 18 hs.

ACCESOS Espil y Mouras funcionan las 24 hs. El Lowenthal está abierto de 6AM a 20 hs y sigue en consideración habilitar el Santa Fe, todavía cerrado.

Vale recordar que con la cosecha levantada casi en su totalidad, el Espil está más descomprimido y por eso, con el objetivo de agilizar los controles en los ingresos y egresos a la ciudad, el vecino que desee ahora podrá utilizar también el Espil.

POLI-CONSULTORIOS MÉDICOS desde la semana próxima estarán abiertos.

En el cierre del comunicado, el Intendente avisó de la presencia de personal de Salud en la jornada de mañana. En la misma, quizás haya novedades sobre las caminatas administradas y salidas periódicas también para los niños, acompañados por un mayor responsable.

Y recuerden, #NosCuidamosEntreTodos.