Familiares de policías expresaron su preocupación por el servicio de 12 jóvenes

Son de Nueve de Julio, lo hacen en el Gran Buenos Aires, no descansan hace 20 días y las condiciones de salubridad no son las que se piden en tiempos de pandemia

Compartir

Doce jóvenes policías de Nueve de Julio que prestan sus servicios en el Gran buenos Aires, no tienen un solo franco desde hace 20 días y además las condiciones en las cumplen su tarea no son ciudadas, ante el coronavirus.

La alta preocupación la señalaron sus familiares y amigos por redes sociales donde describen que ausencia de adecuada higiene en relación a los parámetros que se difunden oficialmente en tiempos de cuarentena.

La ropa es lavada en una lata, han señalado, el baño es compartido con escasa limpieza, la alimentación no es suficiente y el hábitat es proclive a cualquier contagio. Eso es lo que viven en acantonamiento.

Los familiares en su preocupación han señalado que mientras a los detenidas los enviaron a sus casas por riesgo de contagio, nuestros hijos están encerrados y no son considerados con la misma vara ya que están a alto riego de contraer el coronavirus.

Cuando se los convocó se les señalo que iban cumplir servicio de 15 días de trabajo por 15 de descanso, y ya en el primer servicio hicieron 12 horas de trabajo por 7 de descanso y ahora están llegando a 20 días sin novedad y a la espera de alguna respuesta de descanso.

Valoramos lo que hace toda la policía, sumamos nuestra adhesión y apoyo, pero vemos que estos jóvenes que recién comienzan están ¿pagando un derecho de piso’, muy alto, a que lo que está en riesgo es su salud.

‘Son policías sin derechos’ y si bien estamos en días de excepción, por el coronavirus, se procura a quienes están más expuestos por su actividad o servicios a ser más cuidados, lo que acá no ocurre, contó una mamá preocupada, que prefiere, al igual que todas, no ser identificadas para no perjudicar a los agentes.

Otras señaló que no se descarta que para fin de mes, sino hay modificaciones a este cuadro de riesgos, harán ‘Un Paro Policial’ donde recordarán el alcance del art. 14 bis de la Constitución Nacional, ya que se incumple.

Ese artículo señala que ‘El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador: condiciones dignas y equitativas de labor, jornada limitada; descanso….’