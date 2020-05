La OMIC advierte a consumidores y comerciantes sobre el uso de las tarjetas para adquirir mercancías

Compartir

—La Oficina Municipal de Información al Consumidor de 9 de Julio recuerda que, todos los comercios deben aceptar el pago con tarjeta de débito y NO pueden cobrarte recargos ni hacer diferencia de precios entre efectivo, débito o crédito en un solo pago.

Podrás usar la tarjeta de débito, siempre que las compras que realices superen el monto de $ 100. Si el comercio acepta el pago por medio de código QR, no está obligado a aceptar el pago con tarjeta de débito.

—Si un comercio no tiene Posnet, no acepta abonos con débito, ofrece un descuento por pagar en efectivo o no te entrega factura, está incumpliendo la ley (Ley N° 27.253 Articulo 10). Podes denunciar esa situación en la web de la AFIP: https:// www.afip.gob.ar/debito/compradores.asp

—Recordá que si tenés una consulta o reclamo, podés escribirnos a nuestro correo electrónico [email protected] , debido a que la Oficina permanece cerrada durante la Emergencia Sanitaria.

—USO DE TARJETA DE DÉBITO

—OBLIGACIÓN DE ACEPTAR EL MEDIO DE PAGO – PROHIBICIÓN DE COBRAR RECARGO

—Artículo 10. Ley 27.253

—“Los contribuyentes que realicen venta de cosas muebles en forma habitual, presten servicios, realicen obras o efectúen locaciones de cosas muebles, en todos los casos a sujetos que -respecto de esas operaciones- revisten el carácter de consumidores finales, deberán aceptar como medio de pago transferencias bancarias instrumentadas mediante tarjetas de débito, tarjetas prepagas no bancarias u otros medios que el PODER EJECUTIVO NACIONAL considere equivalentes y podrán computar como crédito fiscal del Impuesto al Valor Agregado el costo que les insuma adoptar el sistema de que se trate, por el monto que a tal efecto autorice la autoridad de aplicación. (…) Queda prohibida la aplicación de comisiones transaccionales sobre las operaciones comprendidas en lo estipulado en la presente ley realizadas con tarjeta de débito. Facúltese a la autoridad de aplicación a reglamentar lo establecido en el presente artículo”.

—NO PUEDE HABER DIFERENCIA DE PRECIO ENTRE EFECTIVO, DÉBITO O CRÉDITO EN UN SOLO PAGO

—LEY DE TARJETA DE CRÉDITO N° 25.065

—ARTICULO 37.— El proveedor está obligado a:

—a) Aceptar las tarjetas de crédito que cumplan con las disposiciones de esta ley.

—b) Verificar siempre la identidad del portador de la tarjeta de crédito que se le presente.

—c) No efectuar diferencias de precio entre operaciones al contado y con tarjeta.

—d) Solicitar autorización en todos los casos

—¿Cómo denuncio una irregularidad?

—Cada local comercial tiene la obligación de exhibir el “Formulario 960 – Data fiscal” en un lugar visible. Este formulario contiene un código QR, que es un código de barras que almacena datos codificados, por ejemplo, un enlace a un sitio web. En el caso de los locales comerciales, el código QR contiene la información fiscal de ese comercio.

—Si en un comercio te ofrecen un descuento por pagar en efectivo o no tienen terminal de cobro con tarjeta de débito, podés denunciarlo desde tu dispositivo móvil -smartphone o similar- con acceso a internet. Para realizar la denuncia, tenés que escanear con tu dispositivo el código QR que figura en el “Formulario 960 – Data fiscal” del local. Lo vas en encontrar pegado en la puerta o cerca de la caja de cobro. Una vez escaneado el QR, automáticamente serás derivado a la información correspondiente a ese local para que puedas hacer tu denuncia, en la web de la AFIP, https://www.afip.gob.ar/debito/compradores.asp