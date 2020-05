La cuarentena se extiende hasta el 24 de mayo y se pasa a la fase cuatro

Compartir

El presidente Alberto Fernández anunció que el aislamiento obligatorio pasará a una nueva fase en todo el país salvo en el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde continuará en las mismas condiciones que hasta ahora.

“El decreto va a disponer que toda la Argentina pasa a la fase cuatro, mientras que el AMBA sigue en la tres. Esto no es un avance ni un retroceso, es trabajar con seriedad. En la Ciudad y el Gran Buenos Aires siguen las cosas como hoy”, indicó el Presidente.

Esto se debe, según explicó en la conferencia de prensa en la quinta de Olivos, a que “para pasar a la apertura progresiva hace falta que el tiempo de duplicación de casos sea superior a los 25 días, eso se ha logrado en toda la Argentina menos en el AMBA”.

Actualmente, precisó Fernández, el tiempo de duplicación de casos promedio en todo el país es 25.1 días.

En el inicio de la conferencia, el presidente Alberto Fernández aseguró que por el momento en la Argentina se registra un “éxito en el control” de la pandemia, y destacó que “por el comportamiento de todos, se están logrando los objetivos”.

“La Argentina sigue el mismo proceso que veníamos esperando que ocurra: la cantidad (de casos) se ha ralentizado más y la cantidad de muertes está dentro de lo que pensábamos que podía ocurrir”, señaló el jefe de Estado en la Quinta de Olivos.

“Las cosas están ocurriendo como lo veníamos pensando y planeando”, sostuvo el mandatario nacional.

Señaló, en tanto, que “por el comportamiento de todos y todas se están logrando los objetivos”.

Aseguró además que Argentina logró con “éxito” controlar la pandemia de coronavirus, a partir del riguroso cumplimiento del aislamiento social y afirmó que el país representa el 0,3 por ciento de los casos de Covid-19 de América.

“La situación de Argentina es un situación bastante controlada, si se compara con otros países de la región, como Ecuador, Brasil y Chile”, sostuvo Fernández.

Fernández puso como ejemplo los sistemas desarrollados por Suecia y Noruega en la lucha contra el coronavirus y advirtió que, de haber flexibilizado la cuarentena como hizo el gobierno sueco, Argentina hubiera tenido hoy 13.900 muertos, en proporción con cantidad de habitantes.

Pidió a quienes “son atrapados por la ansiedad en abrir la economía” que hagan este tipo de reflexiones e insistió con que su gobierno seguirá priorizando el cuidado de la salud de los argentinos.

Alberto Fernández cuestionó a los sectores de la oposición que piden abrir la economía y reclamó que “no mientan más”, al tiempo que advirtió que no le van “a torcer el brazo”.

“Hay opositores que gobiernan y otros que no gobiernan, que en Twitter convocan, con gran imprudencia, al descuido de la gente”, resaltó.

En Presidente comparó la situación de Argentina con la de Suecia, donde no se hizo una cuarentena estricta y con la de Estados Unidos, y destacó: “He dado todos estos datos para terminar con esta discusión, no me van a torcer el brazo”.

“El lugar mas conflictivo que tenemos es el AMBA, y quienes están a mi lado piensan igual que yo”, enfatizó Fernández.

Fernández detalló que a partir del 10 de mayo los gobernadores tendrán la facultad de habilitar el funcionamiento de industrias y comercios, siempre que cumplan con los “protocolos” para cada sector que publicará el Poder Ejecutivo.

Tras aclarar que en la zona del AMBA continuará la cuarentena como hasta el momento -con algunas excepciones-, Fernández sostuvo que “en el interior del país, la habilitación de industrias y comercios está en manos de los gobernadores”.

“Estamos anexando protocolos de actividad y lo único que tendrán que verificar los gobernadores es que esos protocolos sean cumplidos y después fiscalizar que se sigan cumpliendo”, explicó el mandatario nacional.

En tanto, afirmó que “hay lugares en el interior donde habitan más de 500.000 habitantes, pero que ya han logrado superar los 25 días” de duplicación de contagios.

“Vamos a ser muy rigurosos y muy meticulosos en controlar esto y si las cosas se invierten volveremos para atrás, por eso es muy importante la responsabilidad ciudadana”, indicó el Presidente.