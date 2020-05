La ANSES facilita información de cobro del IFE

Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) Hoy, miércoles 6 de mayo, las sucursales bancarias habilitadas atenderán por ventanilla exclusivamente los pagos correspondientes al mes de mayo para los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) con documentos terminados en 4, 5 y 6. Cabe destacar que, si bien los jubilados y pensionados no tienen que solicitar turno previo para el cobro del beneficio de jubilación o pensión, deben acercarse a la sucursal bancaria únicamente en las fechas asignadas; asimismo, los haberes permanecerán en las cuentas de los titulares. En este sentido, desde el 1ero de marzo, la ANSES dispuso la suspensión del trámite de Fe de Vida / Supervivencia por lo que no es necesario concurrir a los bancos para realizarlo.