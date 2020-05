El ENACOM no hace lugar a las quejas de aumentos de telefonía, Internet y TV por cable pero abre una lista para excepciones

ONGs de todo el país reclamaron al ENACOM que no autorice un aumento – estaba programado – en los servicios que controla de telefonía, fija y movil, Internet, televisión satelital y por cable.

El Ente Nacional de Comunicaciones no se pronunció sobre ese pedido de quienes defienden a Usuarios y Consumidores, tal como informara CN.

No obstante, habilitó una inscripción por Internet u OnLine para que personas físicas, monotributistas en las categorías C y D que acrediten una merma del 50% de sus ingresos al igual que asociaciones civiles, culturales comunitarias o deportivas pidan que sus servicios no se corten.

Además, los usuarios de esos servicios que tengan mora en facturas con fechas de vencimiento a partir del 1° de marzo tendran quea creditar los requisitos a fin de confeccionar un listado que será remitido a las empresas prestadoras para que suspendan los cortes y habiliten el acceso a un servicio básico hasta la regularización de la situación, a través de un formulario desde el sitio www.formularioenacom.gob.ar.

Las empresas prestadoras de esos servicios deberán habilitar facilidades de pago que podrán ser abonadas en tres cuotas mensuales, iguales y consecutivas, no pudiendo aplicar intereses moratorios, compensatorios ni punitorios.